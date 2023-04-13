Владислав Третьяк высказался о том, может ли Роман Ротенберг возглавить сборную России.

СКА под руководством тренера вылетел из плей-офф Кубка Гагарина, уступив ЦСКА (2-4 в серии).

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что не поедет с командой на майское турне по регионам страны.

– Ротенберга после пресс-конференции проводили аплодисментами. Как вам его тренерский путь? Кажется, есть шишки…

– У него в СКА сильный тренерский состав. Думаю, он многому научился у помощников – Зубова, Корешкова, Шафранова, Лещева. Конечно, у есть желание, есть перспектива.

Это хорошо, что у нас есть такие тренеры – и , и он, и . Это молодые специалисты, кого-то из них в будущем мы сможем рассматривать на пост тренера сборной. Они готовятся, показывают результат.

Игры финала Запада действительно были конкурентными. А помните матч в Питере? нанес только четыре броска. Но из четырех – два забили! Это и есть мастерство.

И я снова вспоминаю наш ЦСКА: Михайлов, Петров и Харламов, какая бы ни была игра, но как минимум без двух шайб они со льда не уходили.

– Регионы ждут приезд сборной России – Челябинск, Красноярск, Тула… Там будет возможность посмотреть нового тренера, потому что Жамнова уже не будет. Может ли быть среди них Ротенберг?

– Мы еще не решили, подумаем над этим в ближайшее время. Нам надо с кандидатами поговорить, какие у них планы. Считаю, что должны ехать молодые, перспективные. Пока кандидатов не хочу оглашать.

Давайте дождемся финала Кубка Гагарина, и там уже будем говорить более конкретно, – сказал президент Федерации хоккея России.

В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф