Владислав Третьяк: «Хорошо, что у нас есть Ротенберг, Федоров, Разин. Кого-то из них в будущем сможем рассматривать на пост тренера сборной России»

Теги ЦСКА СКА ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Алексей Жамнов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о том, может ли Роман Ротенберг возглавить сборную России.

СКА под руководством тренера вылетел из плей-офф Кубка Гагарина, уступив ЦСКА (2-4 в серии).

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что не поедет с командой на майское турне по регионам страны.

– Ротенберга после пресс-конференции проводили аплодисментами. Как вам его тренерский путь? Кажется, есть шишки…

– У него в СКА сильный тренерский состав. Думаю, он многому научился у помощников – Зубова, Корешкова, Шафранова, Лещева. Конечно, у Романа есть желание, есть перспектива.

Это хорошо, что у нас есть такие тренеры – и Федоров, и он, и Разин. Это молодые специалисты, кого-то из них в будущем мы сможем рассматривать на пост тренера сборной. Они готовятся, показывают результат.

Игры финала Запада действительно были конкурентными. А помните матч в Питере? ЦСКА нанес только четыре броска. Но из четырех – два забили! Это и есть мастерство.

И я снова вспоминаю наш ЦСКА: Михайлов, Петров и Харламов, какая бы ни была игра, но как минимум без двух шайб они со льда не уходили.

– Регионы ждут приезд сборной России – Челябинск, Красноярск, Тула… Там будет возможность посмотреть нового тренера, потому что Жамнова уже не будет. Может ли быть среди них Ротенберг?

– Мы еще не решили, подумаем над этим в ближайшее время. Нам надо с кандидатами поговорить, какие у них планы. Считаю, что должны ехать молодые, перспективные. Пока кандидатов не хочу оглашать.

Давайте дождемся финала Кубка Гагарина, и там уже будем говорить более конкретно, – сказал президент Федерации хоккея России.

В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф

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46 комментариев

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lyublyu Costornaya
это ор? какой Ротенберг тренер? Ларионова ты Третьяк не рассматриваешь ?
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Navi88
ополиз старый
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Petergof
Наши лучшие игроки играют в НХЛ , а те, кто не пришёлся там ко двору - лучшие у нас здесь , как мы увидели накануне.
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Creker
Чтобы играть против сборной Зимбабве, Иоана, Беларуси, Узбекистана, Эритреи - кто угодно может тренировать сборную
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Pavol Demitra
Ведь он же был в той великой сборной. Каким же надо быть приспособленцем чтобы проглотить назначение вротена на пост одной из самой популярной команды страны. Я думаю, что сейчас даже для самого упоротого болелы СКА понятно, что после такого бы сняли любого тренера. Просто можно посмотреть в прошлое. Я очень люблю хоккей, причем как НХЛ так и КХЛ, но назначение вротена это просто не уважение ко всей отрасли. Вопросов нет если бы он начал с ВХЛ, а потом бы возглавил команду КХЛ и уж потом в СКА. Сейчас мне скажут, а кем руководил Федоров до этого? Да Федоров один из лучших центров в истории нашего хоккея, примеров таких полно, когда элитные игроки сразу возглавляли клубы. Вообщем стыдно товарищи!!!
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RusselAlexAbrams
«Страшно представить , если бы у нас не было Ротенберга» добавил Владислав Третьяк
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Petergof
Хорошо , что у тебя есть Ротегберг, благодаря которому таой любимый клуб который год выходит в финал КГ. Очень удобно.
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Сергей Омиго
Может он зомбирован,его тоже в госпиталь,но отстранять однозначно,очищать от маразма,а не ждать когда такая идиология доведет доСВО и в хоккее тоже
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fcsmldream
сборная, кому она нужна? может займетесь кхл, развитием лиги? там и сборная сама по себе расцветет
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J-12
красота какая. Приезжает Кучеров, Овечкин, Малкин и т.д. И тут их Ромка в хоккей учит играть. Ну просто комеди клаб , а не федерация у нас
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Sanan1908
Ротенберг, конечно молодец 👍🏼 своим трудом всего сам добивается , несмотря на такие связи и тд))))

П.С это сарказм если что)
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Melnikov1968
Почему в заголовке Ротенберг упомянут первым, а Фёдоров вторым? Фёдоров уделал Ротенберга,как бог черепаху. И все равно первым суют проигравшего.
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Alexandr Tarakanoff
Это реальность или комедия с Адамом Сэндлером? Когда-то великий вратарь и чемпион сходит с ума на старости лет и ставит тренером сборной абсолютно левого типа по кличке Йозе. Тот, в свою очередь, пользуется советами отца и брата, приводит команду к победе на престижных азиатских хоккейных играх, а в финале решающую шайбу Ираку забивает лысеющий низкорослый ветеран. Публика беснуется, овации, гимн России, титры...
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Серый
Фёдорову и Разину должно быть обидно
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Серый
Третьяк, у тебя нет будущего, ты продал его бункерному
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Владимир Ш
Ответ 1319pro
Конечно Йозе главным делать надо, какой там Федоров? Он столько матчей не посмотрел))
Главное, назначить хороших помощников, чтобы ромашка продолжал смотреть и учиться, это же основная задача главного тренера?
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Ибн Хоттабыч
Хоккей не живёт отдельно от государства. Посмотрите на наших министров, руководителей разных отраслей и т д. Много там отыщется профессионалов, имеющих профильное образование? Так что ж удивлятся тому, что Ротенберг может возглавить сборную?
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Антиполитпроект
Ротену будет не до хоккея в Гааге
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Анатолий Magicbrain
Казалось бы, можно было халдействовать только перед царем и тем быть сытым и при кормушке, но как же упустить возможность прогнуться и перед приближенными боярами! И летят елейные речи в уши Ротенберга от Владика, не зная преград)
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Fat Boy
Две вещи поднимут наш хоккей в нынешней ситуации на галактический уровень - это переход в азиатскую хоккейную лигу и сразу же назначение Йодомарина на пост ГТ. Так вижу.
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4etlanin
Кто о чем, а вшивый о бане.
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Павел Павлов
Я бы на работу Ротенберга посмотрел в небогатом Амуре или Сибири.Мауриньо в отличие от перспективного все в нищем Порту всем доказал.Да и потом еврокубки брал.А Реалы и баба Маня может тренировать,чтоб они 4-5 места в итоге занимали.
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LeoSk
третьяк тонко троллит ротенберга )))
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mcgrady-03
Третьяк прошу, ты играл под руководством Тарасова как у тебя язык поворачивается называть Ротенберга тренером, а еще отождествлять его со сборной страны!
Все просрали! Скоро и чести и совести никакой не будет!
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Waiway
Я правильно понял - прямым текстом в интервью сказано, что главный тренер многому учится у своих помощников?

Я, может, не шарю - но разве не наоборот должно быть?
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