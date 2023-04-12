Гусев пропустит 6-й матч серии с ЦСКА (Артур Хайруллин)
Никита Гусев не сыграет за СКА в шестом матче серии с ЦСКА.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Игра состоится сегодня, 12 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Нападающий СКА не играет с 6 апреля. Ранее сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».
В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.
Он ее любил
Она съела кусок мяса
Он ее убил
Может найдут замену системному тренеру и он просто будет смотреть и копить матчи дальше?)
крайним зделать.