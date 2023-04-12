Гусев пропустит 6-й матч серии с ЦСКА (Артур Хайруллин)

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев не сыграет за СКА в шестом матче серии с ЦСКА.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Игра состоится сегодня, 12 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Нападающий СКА не играет с 6 апреля. Ранее сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.

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19 комментариев

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wolf 100
в советское время чехи привозили на чемпионат мира пиво это я про хоккеистов говорю и неплохо играли ,игры между ссср и чехией всегда разыгрывали место за золото,так что пиво залог успеха
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Огюст
Гусев не в составе команды конечно не из-за выпитой кружки пива или двух ,там причина возможно не в принятии словесных взаимоотношений между ним и главным !
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kutavlik
Ответ heivani
<а этого не смыслит неуч сей,что он обязан мне почтеньем,что я свой знатный род веду от тех Гусей,которым некогда был должен Рим спасеньем> Почти по Крылову))).
Красиво, плюс!!!
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kutavlik
Ответ Олег
Там Ромка совсем тронулся, уже не знает кого крайним зделать.
Почему не знает - знает!!! И уже сделал!!!
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рашит мухаметшин
не просыхает
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kutavlik
Во чувак на пивас подсел - соскочить не может!!!!
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vyjubu darom
У Попа была собака
Он ее любил
Она съела кусок мяса
Он ее убил
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alklimov2018
Наконец-то Никита спокойно посмотрит дома хоккей в исполнении маэстро тренерского цеха. Под пивко.:)
+1
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Герман Балглей
Питер за Сергея Федорова! За цска!
Может найдут замену системному тренеру и он просто будет смотреть и копить матчи дальше?)
+2
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Олег
Там Ромка совсем тронулся, уже не знает кого
крайним зделать.
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Максим Аванькин
Ответ Волк16
алкаша выкинут похоже...хотя в каждой команде такие есть...
лучше уж Вротенберга. у Гуся топовый уровень для КХЛ
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Сергей Орлов
возьмёт пивка, посмотрит спокойно по тв)
+2
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heivani
<а этого не смыслит неуч сей,что он обязан мне почтеньем,что я свой знатный род веду от тех Гусей,которым некогда был должен Рим спасеньем> Почти по Крылову))).
+1
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ЧакЧак
какой то год и Ковальчука погнали в плове
+1
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Игорь Иванов
Правды мы конечно никогда не узнаем, но бежать ему от туда надо, даже если что и было выносить это в прессу и мусолить перед каждым следующим матчем не красиво.Если слилось всё это не из клуба, могли бы хоть опровержение дать, а не отделываться дежурным "без комментариев".
+2
-1
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Волк16
ждём в Казани гуся!!! у нас алкашей много было, но все выигрывали и сейчас выиграют!!!
+11
-2
+9
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Руслан Х
Пивас не отпускает?…🤔
+1
-1
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Мистер Кафель
Маразм полный, для уровня КХЛ, он топище. Без него в большинстве ничего не могут. Ротенберга гнать.
+6
-3
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Волк16
алкаша выкинут похоже...хотя в каждой команде такие есть...
+6
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