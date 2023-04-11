Курдин о Гусеве: «Информация про проблемы с алкоголем – это грязно. Люди, не зная ничего, начинают поливать. На себя посмотрите. Все чистенькие и правильные?»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Геннадий Курдин алкоголь и спорт Хоккей

Геннадий Курдин отреагировал на отстранение Никиты Гусева от основного состава СКА.

Сообщалось, что это связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Я не нахожусь в коллективе и не могу судить, что происходит. Когда Никита был ребенком, я знал, в чем причины, где-то ругал и останавливал. Сейчас Гусев – взрослый мужик уже.

Сегодняшние разбирательства – внутренняя кухня. Все всплывет, когда закончатся игры, может быть, а сейчас такое не вынесут. В хоккее всех сажают, когда-то на пике формы, когда-то не очень. Но мне обидно, что его вывели из состава, потому что он мне не чужой человек.

Что касается информации, что у него проблемы с алкоголем, это очень грязно. Это же не сказало руководство СКА, это сказали журналисты. Вы же знаете, как у нас, чуть что – и сразу смешают с грязью. Неприятно.

Никита – заслуженный человек, по моему мнению. Выиграл Олимпиаду и внес в это свой вклад. Люди в одну секунду, не зная ничего, начинают поливать. Да и вообще, в первую очередь на себя посмотрите. Такие все чистенькие и правильные? Все мы живые люди, где-то ошибаемся, где-то еще что-то. Это жизнь», – сказал первый тренер Гусева.

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4 комментария

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Даня Чебыкин
нет, не чистые. подбухиваем. правильно ли я понимаю что гусев тоже нечист?
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Сергей Орлов
Ты вообще детей на тренировках колотил, молчал бы уж.
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Booligan
Ответ JDay
Чистенькие, не чистенькие, не надо головой кивать. Просто скажите - пил или нет.
Даже если ведро пил каждый день, всё равно был одним из лучших в составе. Просто финский эффективный менеджер не умеет тренировать
+4
0
+4
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JDay
Чистенькие, не чистенькие, не надо головой кивать. Просто скажите - пил или нет.
+1
0
+1
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