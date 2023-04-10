«Посмотри на пивняков, у них пузо как у меня минимум. СМИ раздули ситуацию». Быстров о выводе Гусева из состава СКА

Теги Владимир Быстров СКА Сборная России по футболу КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Хоккей

Владимир Быстров не верит, что Никита Гусев злоупотребляет пивом.

Бывший вингер сборной России по футболу прокомментировал ситуацию с выводом форварда СКА из состава по ходу финала плей-офф в Западной конференции КХЛ.

Сообщалось, что отстранение Никиты Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Как обычно, СМИ раздули ситуацию. Конечно, раздули, ну какое… Посмотри на пивняков, у них как минимум пузо как у меня», – сказал Быстров со смехом.

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» ответил на вопрос, возникали ли аналогичные ситуации в футболе.

«Бывали матчи сборной, когда по два матча стыковых. В первом матче себя не проявил, на второй матч в заявку не попал. Это нормальная ситуация.

Где-то проиграл конкуренцию, где-то недоработал. Может быть, что-то тренер хотел внести новое, внести какие-то коррективы в состав, удивить соперника.

Не надо обращать внимание. Гусев – отличный хоккеист, и тренеру виднее. Вы же видели, что в прошлом раунде, по-моему, или в позапрошлом так же его выводили из состава.

Его не было, просто никто не обращал внимания. Потом он опять появился. Это рабочие моменты», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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7 комментариев

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Максим Ларченков
Вы нас пивных с водочными не путайте (Дорохов)
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Олег
Ответ PIT-BUL
Володя годами вырос а умом нет. От пива пузо не растет
У мужиков, грудь начинает рости...
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Сергей Орлов
Ротенберг не тренер.
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.ru
пузо как у меня...
плох тот глист который не мечтает о пузе...
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PIT-BUL
Володя годами вырос а умом нет. От пива пузо не растет
+3
-4
-1
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Габорик
Гусь, это Володька. Вы вообще кроме пива там пьёте что-то? Коньяка там, водочки?
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ЧакЧак
пей пиво ! ешь мясо !
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