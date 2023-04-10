«Посмотри на пивняков, у них пузо как у меня минимум. СМИ раздули ситуацию». Быстров о выводе Гусева из состава СКА
Владимир Быстров не верит, что Никита Гусев злоупотребляет пивом.
Бывший вингер сборной России по футболу прокомментировал ситуацию с выводом форварда СКА из состава по ходу финала плей-офф в Западной конференции КХЛ.
Сообщалось, что отстранение Никиты Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».
«Как обычно, СМИ раздули ситуацию. Конечно, раздули, ну какое… Посмотри на пивняков, у них как минимум пузо как у меня», – сказал Быстров со смехом.
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» ответил на вопрос, возникали ли аналогичные ситуации в футболе.
«Бывали матчи сборной, когда по два матча стыковых. В первом матче себя не проявил, на второй матч в заявку не попал. Это нормальная ситуация.
Где-то проиграл конкуренцию, где-то недоработал. Может быть, что-то тренер хотел внести новое, внести какие-то коррективы в состав, удивить соперника.
Не надо обращать внимание. Гусев – отличный хоккеист, и тренеру виднее. Вы же видели, что в прошлом раунде, по-моему, или в позапрошлом так же его выводили из состава.
Его не было, просто никто не обращал внимания. Потом он опять появился. Это рабочие моменты», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
плох тот глист который не мечтает о пузе...