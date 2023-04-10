Артюхин о выводе Гусева из состава СКА: «Вошли новые игроки, ребята поняли, что незаменимых нет. Это какая-то их кухня»

Теги ЦСКА СКА Евгений Артюхин Кубок Гагарина Никита Гусев Хоккей

Евгений Артюхин оценил решение вывести Никиту Гусева из состава СКА по ходу серии с ЦСКА.

Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Конечно, это для клуба огромная потеря. Гусев – ключевой игрок все-таки. Он многое решает, много работы делает, что он и доказал в течение сезона.

То, что он до этого не появлялся, – это была ротация, как я понимаю. Последний инцидент – это какая-то их кухня своя, как понимаю.

Я думаю, они из этой ситуации вместе выйдут правильно.

Главное, чтобы сейчас такая предыстория с Никитой Гусевым пошла команде на пользу. И это пошло на пользу, как мы видим.

Вошли новые игроки, ребята поняли, что незаменимых нет, самое главное.

Ребята-новички здорово влились, они в хорошей форме, себя проявили здорово. Волков забил гол [в четвертом матче серии с ЦСКА]», – сказал бывший нападающий СКА в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 комментарий

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oberkorn
Это система
Паническая система. Когда корабль в очередной раз тонет, а дебил капитан, не знает что делать. И судьи помочь не могут.
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