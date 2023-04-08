Вячеслав Фетисов: «МОК не хочет нас вернуть, поэтому и предлагает неприемлемые условия. Если бы хотел, по-другому бы себя вел»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК КХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что МОК не хочет возвращать россиян на турниры

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Как вы считаете, МОК хочет нашего возвращения?

– Он не хочет нас вернуть, поэтому и предлагает неприемлемые условия. Если бы он хотел вернуть, то по-другому бы себя вел.

– Как думаете, много ли спортсменов согласятся на такие условия?

– Не знаю. Я думаю, мы должны принять консолидированное решение, чтобы потом никого не осуждать и не обсуждать.

– В фехтовании многие федерации отказались проводить соревнования из-за допуска россиян. Не будет ли нас бойкотировать половина мира?

– К этому все идет. Эта позиция срежиссирована, здесь не надо ничему удивляться, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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8 комментариев

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Сим Сим
Ответ tyuiop tyuiop
сами поиползут и попросят вот через два три месяца Европа замёрзнет и приползет
Почему замёрзнут? Они раньше с голоду умрут.
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Серёжа Новиков
Эх Фетисов....МОК тебя не устраивает.
Может другую причину назовешь? Очевидную.
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Lacrosse-style goal
Ответ Ilya Kurepa
фетисов, а что ты сделал чтоб допустили? поговорил со своим другом из ночной лиги ?
Славик не может говорить во время встречи с ним, т.к. сразу прикипает к одному месту и рот становится постоянно занятым...
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Ilya Kurepa
фетисов, а что ты сделал чтоб допустили? поговорил со своим другом из ночной лиги ?
+4
-2
+2
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tyuiop tyuiop
сами поиползут и попросят
вот через два три месяца Европа замёрзнет и приползет
+4
-2
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Rumov
МОК привыкнет.
0
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Зубы Дзюбы
Спасибо, капитан очевидность.

Условия для галочки сделали
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La Gushka
Все стороны долго к этому шли...
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