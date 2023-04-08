Вячеслав Фетисов: «МОК не хочет нас вернуть, поэтому и предлагает неприемлемые условия. Если бы хотел, по-другому бы себя вел»

Вячеслав Фетисов считает, что МОК не хочет возвращать россиян на турниры

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Как вы считаете, хочет нашего возвращения?

– Он не хочет нас вернуть, поэтому и предлагает неприемлемые условия. Если бы он хотел вернуть, то по-другому бы себя вел.

– Как думаете, много ли спортсменов согласятся на такие условия?

– Не знаю. Я думаю, мы должны принять консолидированное решение, чтобы потом никого не осуждать и не обсуждать.

– В фехтовании многие федерации отказались проводить соревнования из-за допуска россиян. Не будет ли нас бойкотировать половина мира?

– К этому все идет. Эта позиция срежиссирована, здесь не надо ничему удивляться, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.