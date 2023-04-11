Крикунов о поражении СКА: «Первые два гола ЦСКА – большой фарт. Согласен с высказыванием Ротенберга, что петербуржцы по многим компонентам переиграли соперника»

Владимир Крикунов поделился мыслями о серии плей-офф между СКА и ЦСКА (2-3).

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл со счетом 3:7 в пятом матче.

«И у ЦСКА, и у СКА равные шансы на выход в финал Кубка Гагарина. Здесь очень много будет зависеть от везения. Думаю, что в этой серии все будет решаться до самого конца, и команды в итоге сыграют семь матчей. Это два одинаковых коллектива, поэтому серия проходит плотно.

Роли не играет, что у больше тренерского опыта, чем у . Все зависит от хоккеистов, и все решается на льду. СКА – хорошо укомплектованная команда, у них может забивать любое звено, поэтому невозможно предугадать исход этой серии.

Я еще в декабре сказал, что на Кубок Гагарина будут претендовать три команды – СКА, ЦСКА и «Ак Барс», так и получилось.

Согласен с высказыванием Ротенберга, что вчера СКА по многим компонентам переиграл ЦСКА. Петербуржцы не реализовали выход Яшкина один в ноль, моментов было у них много. А первые два гола ЦСКА – это большой фарт. Если бы СКА первыми забил бы гол, то и игра была бы другая. Поэтому в противостоянии СКА и в финале Западной конференции победит более фартовый», – сказал бывший тренер сборной России.

СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2