Ротенберг о 6-м матче с ЦСКА: «Настрой только на победу. Ради всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное»

Теги ЦСКА СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА приехал в Москву на матч с ЦСКА на «Сапсане».

Шестая игра серии плей-офф пройдет 12 апреля.

– Почему добирались на поезде, а не самолете?

– Удобно очень, нет пробок. Все вместе восстанавливаются.

– Чего ждать петербургским болельщикам завтра?

– Настрой только на победу. Сейчас план: собрание, отдохнуть и готовиться. Завтра – в бой.

Ради наших болельщиков, всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное, все вместе. Огромная благодарность нашим болельщикам, еще раз, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2

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5 комментариев

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Кеша
Фаина Раневская -«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая!»
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adimsonekat
Большинству на вас по.....
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Ми Ша
Была когда-то такая программа «Вокруг смеха» …
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Youzhny23
вчера уже сделали с 2-0 😁🤦
+2
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Виктор Пьянков
всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное, поэтому пропустим 8 шайб - заявил Роман Ротенберг
+3
0
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