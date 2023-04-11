Ротенберг о 6-м матче с ЦСКА: «Настрой только на победу. Ради всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА приехал в Москву на матч с ЦСКА на «Сапсане».

Шестая игра серии плей-офф пройдет 12 апреля.

– Почему добирались на поезде, а не самолете?

– Удобно очень, нет пробок. Все вместе восстанавливаются.

– Чего ждать петербургским болельщикам завтра?

– Настрой только на победу. Сейчас план: собрание, отдохнуть и готовиться. Завтра – в бой.

Ради наших болельщиков, всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное, все вместе. Огромная благодарность нашим болельщикам, еще раз, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2