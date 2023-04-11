Ротенберг о 6-м матче с ЦСКА: «Настрой только на победу. Ради всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное»
Роман Ротенберг высказался о том, что СКА приехал в Москву на матч с ЦСКА на «Сапсане».
Шестая игра серии плей-офф пройдет 12 апреля.
– Почему добирались на поезде, а не самолете?
– Удобно очень, нет пробок. Все вместе восстанавливаются.
– Чего ждать петербургским болельщикам завтра?
– Настрой только на победу. Сейчас план: собрание, отдохнуть и готовиться. Завтра – в бой.
Ради наших болельщиков, всех, кто в нас верит, будем делать все возможное и невозможное, все вместе. Огромная благодарность нашим болельщикам, еще раз, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2
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