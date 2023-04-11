Артем Батрак: «Яшкин – ключевой хоккеист, СКА сильно не хватает голов лидера. Возможно, он играет с повреждением»

Артем Батрак поделился мнением об игре форварда СКА Дмитрия Яшкина.

Лучший бомбардир регулярки не набрал ни одного очка по ходу серии плей-офф с ЦСКА (2-3).

– Первое, что обязательно нужно понимать: возможно, играет с повреждением. Он пропускал матчи с «Торпедо», потом вернулся в состав. Мы не знаем, есть ли у него травма и какой ее характер.

Далее я не могу сказать, что Яшкин играет намного хуже, чем до этого. Моменты есть, и он так же здорово играет на пятачке, добивает, подставляет. То есть Яшкин показывает свою классическую игру, но у него пропала реализация. В том числе в большинстве, однако у СКА этот компонент игры не на том уровне, который должен быть в финале конференции.

– Слабая игра Яшкина – одна из причин, почему СКА уступает в серии?

– Яшкин – ключевой игрок, и голов лидера сильно не хватает. Но в то же время я не считаю, что он играет плохо. Я видел информацию о том, что Яшкин против ЦСКА и «Локомотива» почти не набрал очков и в регулярном чемпионате. Я не делал бы из этого далеко идущие выводы, хотя это сухая статистика.

Думаю, что проблемы СКА не в Яшкине, а немного глубже, – сказал комментатор.

У форварда СКА Яшкина 0 очков в 5 матчах серии с ЦСКА. Он лучший бомбардир регулярки