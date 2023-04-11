Артем Батрак: «Яшкин – ключевой хоккеист, СКА сильно не хватает голов лидера. Возможно, он играет с повреждением»

Теги СКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Артем Батрак Хоккей

Артем Батрак поделился мнением об игре форварда СКА Дмитрия Яшкина.

Лучший бомбардир регулярки не набрал ни одного очка по ходу серии плей-офф с ЦСКА (2-3).

– Первое, что обязательно нужно понимать: возможно, Дмитрий Яшкин играет с повреждением. Он пропускал матчи с «Торпедо», потом вернулся в состав. Мы не знаем, есть ли у него травма и какой ее характер.

Далее я не могу сказать, что Яшкин играет намного хуже, чем до этого. Моменты есть, и он так же здорово играет на пятачке, добивает, подставляет. То есть Яшкин показывает свою классическую игру, но у него пропала реализация. В том числе в большинстве, однако у СКА этот компонент игры не на том уровне, который должен быть в финале конференции.

– Слабая игра Яшкина – одна из причин, почему СКА уступает в серии?

– Яшкин – ключевой игрок, и голов лидера сильно не хватает. Но в то же время я не считаю, что он играет плохо. Я видел информацию о том, что Яшкин против ЦСКА и «Локомотива» почти не набрал очков и в регулярном чемпионате. Я не делал бы из этого далеко идущие выводы, хотя это сухая статистика.

Думаю, что проблемы СКА не в Яшкине, а немного глубже, – сказал комментатор.

У форварда СКА Яшкина 0 очков в 5 матчах серии с ЦСКА. Он лучший бомбардир регулярки

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1 комментарий

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Олег
Это Ротенберг тренирует,с повреждениям...
(ГОЛОВЫ)
+1
0
+1
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