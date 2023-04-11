Василий Каменев: «В ЦСКА все время ударно играет первое звено. А у СКА нет лидеров, стабильных бомбардиров»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Дмитрий Яшкин Михаил Григоренко Дамир Жафяров Константин Окулов Захар Бардаков Василий Глотов Дмитрий Николаев Хоккей

Василий Каменев прокомментировал поражение СКА от ЦСКА со счетом 3:7.

Питерская команда уступает со счетом 2-3 в финале Западной конференции.

– Вообще, непонятно, что произошло. Вроде здорово начали, повели в счете 2:0, причем впервые такое у СКА. Но потом все отдали, пропустили кучу шайб. Есть вопросы, конечно, к голкиперу. Да, он вроде не ошибался, но и сильно не выручал. Не так много бросков ЦСКА наносит, а шайбы залетают в большом количестве.

Видно, что Николаеву не хватает опыта игр в плей-офф. Тут велика цена ошибки. Вот у СКА Яшкин вышел один на один с голкипером ЦСКА, тот подтащил. У ворот СКА такого не бывает.

– Яшкин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 40 шайбами в 67 матчах, в серии с ЦСКА не отличился ни разу.

– У СКА вообще нет лидеров. В ЦСКА все время ударно играет первое звено. В последнем матче Григоренко хет-трик сделал, Окулов все время забивает. Они вытягивают команду в таких матчах. У СКА может забить Бардаков, Глотов, то один, то другой. А лидеров, стабильных бомбардиров нет.

Вот играли «Ак Барс» и «Авангард». У Казани есть две пятерки: в одной Радулов решает, в другой – Шипачев. У ЦСКА – то же самое. А в СКА нет звена, которое может повести за собой команду.

– Есть Гусев, Жафяров, которых тренерский штаб вывел из состава.

– Они тоже перестали забивать в матчах плей-офф. В гладком чемпионате очки набирали, как и Яшкин. Но в Кубке Гагарина – совсем другие игры. Ту надо не только мастерство показывать, но и характер. Играть через не могу. Вот этого нет у СКА.

Посмотрите на ЦСКА: у них нет паники, каких-то судорожных движений, даже когда соперник ведет в счете. Команда знает, что у нее есть люди, которые в решающий момент возьмут игру на себя. Надеюсь, такие найдутся у СКА в шестой игре, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2

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2 комментария

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Кеша
Не мешайте Роману Борисовичу проявить в полной мере свои амбиции и гений тренера . Таких изумрудов в нашей лиге больше нет . Не ровен час соскочит с контракта - переманят его в Детройт или Питсбург за кубком Стэнли . У него же система какой нет в НХЛ . У него команда уже сейчас готова всех подряд рвать НХЛ.
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Олег
Это Ромка ,тусует звенья,сам незная кого куда.
Неразбериха полная в команде,а рыба гниёт с головы...
+1
0
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