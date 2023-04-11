Василий Каменев: «В ЦСКА все время ударно играет первое звено. А у СКА нет лидеров, стабильных бомбардиров»

Василий Каменев прокомментировал поражение СКА от ЦСКА со счетом 3:7.

Питерская команда уступает со счетом 2-3 в финале Западной конференции.

– Вообще, непонятно, что произошло. Вроде здорово начали, повели в счете 2:0, причем впервые такое у СКА. Но потом все отдали, пропустили кучу шайб. Есть вопросы, конечно, к голкиперу. Да, он вроде не ошибался, но и сильно не выручал. Не так много бросков ЦСКА наносит, а шайбы залетают в большом количестве.

Видно, что не хватает опыта игр в плей-офф. Тут велика цена ошибки. Вот у СКА Яшкин вышел один на один с голкипером ЦСКА, тот подтащил. У ворот СКА такого не бывает.

– Яшкин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 40 шайбами в 67 матчах, в серии с ЦСКА не отличился ни разу.

– У СКА вообще нет лидеров. В ЦСКА все время ударно играет первое звено. В последнем матче хет-трик сделал, все время забивает. Они вытягивают команду в таких матчах. У СКА может забить , , то один, то другой. А лидеров, стабильных бомбардиров нет.

Вот играли «Ак Барс» и «Авангард». У Казани есть две пятерки: в одной Радулов решает, в другой – Шипачев. У ЦСКА – то же самое. А в СКА нет звена, которое может повести за собой команду.

– Есть Гусев, Жафяров, которых тренерский штаб вывел из состава.

– Они тоже перестали забивать в матчах плей-офф. В гладком чемпионате очки набирали, как и Яшкин. Но в Кубке Гагарина – совсем другие игры. Ту надо не только мастерство показывать, но и характер. Играть через не могу. Вот этого нет у СКА.

Посмотрите на ЦСКА: у них нет паники, каких-то судорожных движений, даже когда соперник ведет в счете. Команда знает, что у нее есть люди, которые в решающий момент возьмут игру на себя. Надеюсь, такие найдутся у СКА в шестой игре, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2