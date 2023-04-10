Гусев и Жафяров не сыграют в 5-м матче серии с ЦСКА. Яшкин заявлен в третьем звене СКА

Никита Гусев и Дамир Жафяров не сыграют в пятом матче серии с ЦСКА.

Тренерский штаб СКА назвал состав на игру финала Западной конференции.

Стартовый вратарь – Дмитрий Николаев.

– , Василий Глотов – Михаил Воробьев – Марат Хайруллин;

Андрей Педан – Игорь Ожиганов, Валентин Зыков – Захар Бардаков – Александр Волков;

Никита Камалов – Михаил Пашнин, Николай Поляков – Марат Хуснутдинов – Дмитрий Яшкин;

Арсений Коромыслов, Эмиль Галимов – Николай Прохоркин – Евгений Кетов, Никита Комаров.