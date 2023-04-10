Гусев и Жафяров не сыграют в 5-м матче серии с ЦСКА. Яшкин заявлен в третьем звене СКА
Никита Гусев и Дамир Жафяров не сыграют в пятом матче серии с ЦСКА.
Тренерский штаб СКА назвал состав на игру финала Западной конференции.
Стартовый вратарь – Дмитрий Николаев.
Александр Никишин – Степан Фальковский, Василий Глотов – Михаил Воробьев – Марат Хайруллин;
Андрей Педан – Игорь Ожиганов, Валентин Зыков – Захар Бардаков – Александр Волков;
Никита Камалов – Михаил Пашнин, Николай Поляков – Марат Хуснутдинов – Дмитрий Яшкин;
Арсений Коромыслов, Эмиль Галимов – Николай Прохоркин – Евгений Кетов, Никита Комаров.
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