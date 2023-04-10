Гусев и Жафяров не сыграют в 5-м матче серии с ЦСКА. Яшкин заявлен в третьем звене СКА

Теги ЦСКА СКА Евгений Кетов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Пашнин Никита Гусев Эмиль Галимов Николай Прохоркин Андрей Педан Дмитрий Яшкин Игорь Ожиганов Дамир Жафяров Валентин Зыков Никита Камалов Никита Комаров Александр Волков Степан Фальковский Михаил Воробьев Марат Хайруллин Марат Хуснутдинов Захар Бардаков Александр Никишин Василий Глотов Арсений Коромыслов Николай Поляков Хоккей

Никита Гусев и Дамир Жафяров не сыграют в пятом матче серии с ЦСКА.

Тренерский штаб СКА назвал состав на игру финала Западной конференции.

Стартовый вратарь – Дмитрий Николаев.

Александр Никишин – Степан Фальковский, Василий Глотов – Михаил Воробьев – Марат Хайруллин;

Андрей Педан – Игорь Ожиганов, Валентин Зыков – Захар Бардаков – Александр Волков;

Никита Камалов – Михаил Пашнин, Николай Поляков – Марат Хуснутдинов – Дмитрий Яшкин;

Арсений Коромыслов, Эмиль Галимов – Николай Прохоркин – Евгений Кетов, Никита Комаров.

4 комментария

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ЧакЧак
Жафяр на трибуне...а вот Гуся нет
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вперёд спартак
по моему тренеру что то мешает
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Руслан Х
Могут себе позволить.🤷🏻‍♂️
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крок 58
Гусь чего то совсем из доверия выпал
+1
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+1
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