Пастрняк – второй игрок в истории «Бостона», забивший 60 голов в регулярке НХЛ. Эспозито делал это 4 раза
Давид Пастрняк стал вторым игроком в истории «Бостона», забившим 60 голов в регулярном сезоне НХЛ
Нападающий забросил 60 шайб в 80 играх текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Он стал вторым игроком в истории «Брюинс», достигшим этой отметки.
Ранее это удавалось только Филу Эспозито – он забил 76 голов в сезоне-1970/71, 68 в сезоне-1973/74, 66 в сезоне-1971/72 и 61 в сезоне-1974/75.
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