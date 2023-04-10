Пастрняк – второй игрок в истории «Бостона», забивший 60 голов в регулярке НХЛ. Эспозито делал это 4 раза

Теги Бостон НХЛ Фил Эспозито Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк стал вторым игроком в истории «Бостона», забившим 60 голов в регулярном сезоне НХЛ

Нападающий забросил 60 шайб в 80 играх текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Он стал вторым игроком в истории «Брюинс», достигшим этой отметки.

Ранее это удавалось только Филу Эспозито – он забил 76 голов в сезоне-1970/71, 68 в сезоне-1973/74, 66 в сезоне-1971/72 и 61 в сезоне-1974/75.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сульшер жги!
Эспазита шаравик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krolik213
Когда человек становится 2-м после по-настоящему Легендарных игроков - можно считать, что это уже зал славы, без преувеличения. Достижение выдающееся! И, несмотря на однозначно очень сильную команду Бостон, большое количество титулов и богатую историю, он всего лишь ВТОРОЙ игрок с данным достижением в этой команде! Красавчик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Первая сотня Рантанена для sports.ru шутка чтоль какая-то?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Зито недосигаем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий