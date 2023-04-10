Пастрняк – второй игрок в истории «Бостона», забивший 60 голов в регулярке НХЛ. Эспозито делал это 4 раза

Давид Пастрняк стал вторым игроком в истории «Бостона», забившим 60 голов в регулярном сезоне НХЛ

Нападающий забросил 60 шайб в 80 играх текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Он стал вторым игроком в истории «Брюинс», достигшим этой отметки.

Ранее это удавалось только – он забил 76 голов в сезоне-1970/71, 68 в сезоне-1973/74, 66 в сезоне-1971/72 и 61 в сезоне-1974/75.