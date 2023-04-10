Два игрока (Пастрняк и Макдэвид) забили по 60+ голов в одном сезоне НХЛ впервые за 27 лет. Ранее это удалось Лемье и Ягру

Теги Питтсбург Бостон Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Два игрока (Пастрняк и Макдэвид) забили по 60+ голов в одном сезоне НХЛ впервые за 27 лет

Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:3) и был признан первой звездой.

Форвард «Бостона» стал вторым в текущем чемпионате НХЛ игроком, забросившим не менее 60 шайб. У Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» 64 гола.

Два игрока достигли отметки в 60 шайб в одном сезоне впервые за 27 лет. В чемпионате-1995/96 это удалось Марио Лемье (69) и Яромиру Ягру (оба – «Питтсбург», 62).

Всего в 80 играх текущего сезона на счету Пастрняка 109 (60+49) очков.

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1 комментарий

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TBFTT
Не удивительно это супер звезды НХЛ в расцвете лет. В следующем сезоне это может сделать Драйзайтель.
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