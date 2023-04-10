Два игрока (Пастрняк и Макдэвид) забили по 60+ голов в одном сезоне НХЛ впервые за 27 лет. Ранее это удалось Лемье и Ягру

Два игрока (Пастрняк и Макдэвид) забили по 60+ голов в одном сезоне НХЛ впервые за 27 лет

набрал 4 (3+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:3) и был признан первой звездой.

Форвард « » стал вторым в текущем чемпионате игроком, забросившим не менее 60 шайб. У Коннора из « » 64 гола.

Два игрока достигли отметки в 60 шайб в одном сезоне впервые за 27 лет. В чемпионате-1995/96 это удалось Марио Лемье (69) и Яромиру Ягру (оба – «Питтсбург», 62).

Всего в 80 играх текущего сезона на счету Пастрняка 109 (60+49) очков.