Верхэге с покером, Пастрняк и Так с хет-триками – звезды дня в НХЛ

Картер Верхэге, и Алекс Так – звезды дня в .

Лига подвела итоги игрового дня. Сразу 5 хоккеистов в нем забросили 3+ шайбы, больше было только в двух игровых днях за всю историю (1917 и 1984 годы).

Первая звезда – форвард «Флориды» с покером в ворота «Коламбуса» (7:0). Он впервые в карьере достиг отметки 40 шайб за сезон.

Вторая звезда – форвард « » Давид Пастрняк с хет-триком в ворота «Питтсбурга» (4:3). Он впервые в карьере достиг отметки 100 очков за сезон – 102 (56+46) балла в 76 играх.

Третья звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Филадельфии» (6:3). Он стал для игрока 2-м в лиге.