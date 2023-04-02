Верхэге с покером, Пастрняк и Так с хет-триками – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Баффало Бостон Флорида НХЛ Алекс Так Давид Пастрняк Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге, Давид Пастрняк и Алекс Так – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. Сразу 5 хоккеистов в нем забросили 3+ шайбы, больше было только в двух игровых днях за всю историю (1917 и 1984 годы). 

Первая звезда – форвард «Флориды» Картер Верхэге с покером в ворота «Коламбуса» (7:0). Он впервые в карьере достиг отметки 40 шайб за сезон. 

Вторая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с хет-триком в ворота «Питтсбурга» (4:3). Он впервые в карьере достиг отметки 100 очков за сезон – 102 (56+46) балла в 76 играх. 

Третья звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с хет-триком в ворота «Филадельфии» (6:3). Он стал для игрока 2-м в лиге. 

4 комментария

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n5gb7sf8vn
Ответ Yaroslove
Интересно было кого из авторов хет-триков не включат. Драйзатля и Грегора прокатили )
Кто раньше по времени забил того и включили ))
+1
0
+1
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Alexserp
Ответ Yaroslove
Интересно было кого из авторов хет-триков не включат. Драйзатля и Грегора прокатили )
Там ещё пять!!! шатаутов)))
+6
0
+6
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Alexserp
Тот день, когда звёзд на всех не хватило)))
+1
0
+1
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Yaroslove
Интересно было кого из авторов хет-триков не включат. Драйзатля и Грегора прокатили )
+4
0
+4
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