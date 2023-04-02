5 игроков забросили по 3+ шайбы в сегодняшних матчах НХЛ. Больше было только в 2 игровых днях (1917 и 1984 годы)

Теги рейтинги Баффало Бостон Флорида Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Леон Драйзайтль Алекс Так Давид Пастрняк Картер Верхэге Ноа Грегор Хоккей

5 игроков забросили по 3+ шайбы в сегодняшних матчах НХЛ – только 2 раза было больше.

Форвард «Флориды» Картер Верхэге сделал покер в матче с «Коламбусом» (7:0).

Еще 4 нападающих оформили хет-трики – Давид ПастрнякБостон») в матче с «Питтсбургом» (4:3), Леон ДрайзайтльЭдмонтон») в матче с «Анахаймом» (6:0), Алекс Так («Баффало») в матче с «Филадельфией» (6:3) и Ноа Грегор («Сан-Хосе») в матче с «Аризоной» (7:2). 

В истории НХЛ было только 2 игровых дня, когда игроков с 3+ шайбами было больше – это 22 декабря 1917 года (6 человек) и 18 января 1984 года (7). Пять человек в предыдущий раз были 18 марта 1989 года. 

10 комментариев

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dewald
Ответ Kanan Jarrus
к чему скулеж? 150 очков реально только если ты макдэвид. простые смертные ориентируются на 128 кучерова
Именно. Добавлю, что из простых смертных добраться даже до 128 шанс есть только у Леона, который, помимо великолепной игры в своем звене, прилично набирает в большинстве с Коннором. Для остальных топов критерием отличного сезона остаются 100 очков.
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Шлёма Презерман
Ответ Yaroslove
Кому интересно, список тех, кто сделал это в 1984 Майк Босси и Билли Кэрролл (Айлендерс), Уэйн Гретцки (Ойлерз), Рик Вэйв (Мейпл Лифс), Пол Маклин (Джетс), Майк Буллард (Пингвинз) и Пьер Ларуш (Рейнджерс) - все сделали по хет-трику ))
смотришь протоколы тех матчей, надо же, сколько щирых украинцев: Кен Яремчук, Гэри Яремчук, Уолт Поддубный, Дэйв Андрейчук, Том Лысяк, Стив Лудзик, Джон Огродник, Дэйл Хаверчук, Дэйв Бабич, Уэйн Бабич, Берни Федерко, Кен Данейко, Клинт Маларчук, Деннис Марук, Перри Гончар, Дэйв Семенко, Ларри Мельник...
+3
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Kanan Jarrus
Ответ Aleksandr
Теперь понятно, почему Кросби высказал мысль всех на матче всех звезд - когда 150 очков за сезон реальны, это пугает их поколение. Эпоха зацепов и катеначчо в хоккее была, могильный сколько забивал тогда. А сейчас стреляй Анахайму по покеру и сотне команд, ушедших в перестройку, и набивай стату
к чему скулеж? 150 очков реально только если ты макдэвид. простые смертные ориентируются на 128 кучерова
+5
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+5
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Yaroslove
Ответ Александр Балабанов
Мэлоун, Лалонд, два Деннени, Нобл и Микинг
Спасибо ))
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Александр Балабанов
Ответ Pink Floyd1276
Ну если еще добавишь эпоху революции, вообще будет класс.
Мэлоун, Лалонд, два Деннени, Нобл и Микинг
+3
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+3
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Pink Floyd1276
Ответ Yaroslove
Кому интересно, список тех, кто сделал это в 1984 Майк Босси и Билли Кэрролл (Айлендерс), Уэйн Гретцки (Ойлерз), Рик Вэйв (Мейпл Лифс), Пол Маклин (Джетс), Майк Буллард (Пингвинз) и Пьер Ларуш (Рейнджерс) - все сделали по хет-трику ))
Ну если еще добавишь эпоху революции, вообще будет класс.
+3
0
+3
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Aleksandr
Теперь понятно, почему Кросби высказал мысль всех на матче всех звезд - когда 150 очков за сезон реальны, это пугает их поколение. Эпоха зацепов и катеначчо в хоккее была, могильный сколько забивал тогда. А сейчас стреляй Анахайму по покеру и сотне команд, ушедших в перестройку,
и набивай стату
+4
-2
+2
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Yaroslove
Кому интересно, список тех, кто сделал это в 1984

Майк Босси и Билли Кэрролл (Айлендерс), Уэйн Гретцки (Ойлерз), Рик Вэйв (Мейпл Лифс), Пол Маклин (Джетс), Майк Буллард (Пингвинз) и Пьер Ларуш (Рейнджерс) - все сделали по хет-трику ))
+16
0
+16
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Ярик01
Вернулись к истокам, к первому сезону НХЛ
+5
0
+5
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old folk
Цель повысить результативность в НХЛ выполнена)
+8
0
+8
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