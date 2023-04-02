5 игроков забросили по 3+ шайбы в сегодняшних матчах НХЛ. Больше было только в 2 игровых днях (1917 и 1984 годы)

5 игроков забросили по 3+ шайбы в сегодняшних матчах НХЛ – только 2 раза было больше.

Форвард «Флориды» сделал покер в матче с «Коламбусом» (7:0).

Еще 4 нападающих оформили хет-трики – (« ») в матче с «Питтсбургом» (4:3), (« ») в матче с «Анахаймом» (6:0), Алекс Так («Баффало») в матче с «Филадельфией» (6:3) и Ноа Грегор («Сан-Хосе») в матче с «Аризоной» (7:2).

В истории НХЛ было только 2 игровых дня, когда игроков с 3+ шайбами было больше – это 22 декабря 1917 года (6 человек) и 18 января 1984 года (7). Пять человек в предыдущий раз были 18 марта 1989 года.