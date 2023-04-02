5 игроков забросили по 3+ шайбы в сегодняшних матчах НХЛ. Больше было только в 2 игровых днях (1917 и 1984 годы)
5 игроков забросили по 3+ шайбы в сегодняшних матчах НХЛ – только 2 раза было больше.
Форвард «Флориды» Картер Верхэге сделал покер в матче с «Коламбусом» (7:0).
Еще 4 нападающих оформили хет-трики – Давид Пастрняк («Бостон») в матче с «Питтсбургом» (4:3), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») в матче с «Анахаймом» (6:0), Алекс Так («Баффало») в матче с «Филадельфией» (6:3) и Ноа Грегор («Сан-Хосе») в матче с «Аризоной» (7:2).
В истории НХЛ было только 2 игровых дня, когда игроков с 3+ шайбами было больше – это 22 декабря 1917 года (6 человек) и 18 января 1984 года (7). Пять человек в предыдущий раз были 18 марта 1989 года.
и набивай стату
Майк Босси и Билли Кэрролл (Айлендерс), Уэйн Гретцки (Ойлерз), Рик Вэйв (Мейпл Лифс), Пол Маклин (Джетс), Майк Буллард (Пингвинз) и Пьер Ларуш (Рейнджерс) - все сделали по хет-трику ))