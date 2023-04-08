Коннор Макдэвид: «Драйзайтль не получает должного признания. Он делает меня намного лучше»

Коннор Макдэвид считает, что Леон Драйзайтль не получает должного признания

– Леон трижды забивал более 50 голов и четыре раза преодолел отметку в 100 очков. Как ты думаешь, он получает уважение, которого заслуживает? Ты согласен с заявлениями о том, что затмеваешь его, когда дело доходит до голосов на приз самому ценному игроку НХЛ «Харт Трофи»?

– Когда вы говорите о «Харте», я не уверен, почему два игрока, играющие вместе, затмевают [кого-либо]. Я думаю, то, что Леон делает каждый год, – это потрясающе.

Кто еще забивает 50 голов и набирает 100 очков почти каждый год, играя в лиге? Это нечто особенное.

И я думаю, что он не получает должного признания, если честно. Знаете, он делает меня намного лучше. Он делает парней вокруг себя намного лучше. Он особенный игрок, – сказал капитан «Эдмонтона» Макдэвид.

Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Джек Хьюз, Тейдж Томпсон и Кучеров – в топ-5 (NHL.com)