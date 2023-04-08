Коннор Макдэвид: «Драйзайтль не получает должного признания. Он делает меня намного лучше»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид считает, что Леон Драйзайтль не получает должного признания

Леон трижды забивал более 50 голов и четыре раза преодолел отметку в 100 очков. Как ты думаешь, он получает уважение, которого заслуживает? Ты согласен с заявлениями о том, что затмеваешь его, когда дело доходит до голосов на приз самому ценному игроку НХЛ «Харт Трофи»?

– Когда вы говорите о «Харте», я не уверен, почему два игрока, играющие вместе, затмевают [кого-либо]. Я думаю, то, что Леон делает каждый год, – это потрясающе.

Кто еще забивает 50 голов и набирает 100 очков почти каждый год, играя в лиге? Это нечто особенное.

И я думаю, что он не получает должного признания, если честно. Знаете, он делает меня намного лучше. Он делает парней вокруг себя намного лучше. Он особенный игрок, – сказал капитан «Эдмонтона» Макдэвид.

Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Джек Хьюз, Тейдж Томпсон и Кучеров – в топ-5 (NHL.com)

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2 комментария

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Nuteruoli
Леон тоже по-своему гений, глупо это отрицать. А те, кто говорят, что его Коннор прокачивает, то те, наверное, смотрят хоккей закрытыми глазами.
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pops_79
Пошла борьба за очки в карму.
Посмотрим
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