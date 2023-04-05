Юрий Новиков: «Кубок Стэнли – местечковое соревнование. А Россия – Канада – это международный масштаб. Требуем восстановления матчей на этом уровне!»

Юрий Новиков оценил идею проведения серии между сборными России и Канады

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о планах проведения серии с участием сборных России и Канады, о которых сообщил комментатор Алексей Андронов.

«Мы сейчас в такой ситуации, что не можем обсуждать, что правильно, а что нет. Но любая маленькая информация, пусть и на уровне слухов, о контактах России с Америкой будет нами поддержана. Это может быть очень хороший шаг к восстановлению наших исторических отношений, которые начали образовываться еще в 50-х, когда наши команды ездили друг к другу.

У нас богатейшая история хоккейных взаимоотношений с . Ее надо беречь и развивать. Эти традиции нужно срочно восстанавливать! В хоккейном мире нет ничего интереснее, чем соперничество России и Канады. Оно может сравниться только с финалом Кубка Стэнли. Но Кубок Стэнли, при всем к нему уважении – местечковое соревнование. А Россия – Канада – это международный масштаб.

Мы требуем восстановления матчей на этом уровне! И, думаю, североамериканские болельщики нас в этом поддержат. Нам нужно стучаться в эти двери, хоть они и не открываются. Нас ценят на Западе. Американский тренер недавно сказал, что сотни детей хотят быть похожими на . Важно международное хоккейное сотрудничество. Овечкин, , – благодаря им, сотни детей во всем мире идут заниматься хоккеем», – заявил заслуженный тренер России.