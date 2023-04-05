Юрий Новиков: «Кубок Стэнли – местечковое соревнование. А Россия – Канада – это международный масштаб. Требуем восстановления матчей на этом уровне!»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Кубок Стэнли Сидни Кросби Александр Овечкин Сборная Канады по хоккею НХЛ Юрий Новиков Коннор Макдэвид детский хоккей Хоккей

Юрий Новиков оценил идею проведения серии между сборными России и Канады

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о планах проведения серии с участием сборных России и Канады, о которых сообщил комментатор Алексей Андронов.

«Мы сейчас в такой ситуации, что не можем обсуждать, что правильно, а что нет. Но любая маленькая информация, пусть и на уровне слухов, о контактах России с Америкой будет нами поддержана. Это может быть очень хороший шаг к восстановлению наших исторических отношений, которые начали образовываться еще в 50-х, когда наши команды ездили друг к другу.

У нас богатейшая история хоккейных взаимоотношений с Канадой. Ее надо беречь и развивать. Эти традиции нужно срочно восстанавливать! В хоккейном мире нет ничего интереснее, чем соперничество России и Канады. Оно может сравниться только с финалом Кубка Стэнли. Но Кубок Стэнли, при всем к нему уважении – местечковое соревнование. А Россия – Канада – это международный масштаб.

Мы требуем восстановления матчей на этом уровне! И, думаю, североамериканские болельщики нас в этом поддержат. Нам нужно стучаться в эти двери, хоть они и не открываются. Нас ценят на Западе. Американский тренер недавно сказал, что сотни детей хотят быть похожими на Овечкина. Важно международное хоккейное сотрудничество. Овечкин, Кросби, Макдэвид – благодаря им, сотни детей во всем мире идут заниматься хоккеем», – заявил заслуженный тренер России.

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8 комментариев

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Самый быстрый индиан
Юрий Новиков
В 1973 году — Чемпион Европы среди юношей.
Чемпион СССР-1976, в составе Спартака, третий вратарь, после вызывавшихся в сборную Виктора Зингера и Виктора Криволапова. Закончил карьеру в 26 лет.

Почему этому человеку регулярно предоставляют трибуну от имени ветеранов советского хоккея?
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weaverpro
Новичков пора писать жалобу в спорт лото
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topsatan
Видать убойная бояра была)
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Birdman NBA
Фух, я прочитав начало заголовка подумал, что окончание будет в стиле "а вот Кубок Гагарина это да".
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Iuasamotu
Даже время тратить на эту ерунду нет смысла, ибо эти матчи интересны лишь узкому кругу людей. А Кубок Стенли смотрят даже те, кто весь сезон про хоккей и не вспоминал.
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Илья Цветков
Кубок Стенли был впервые официально вручён в 1893 году. Местечковое соревнование со 130-летней историей
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CHIP26RUS
Даже слов нет как это прокомментировать
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SmilingBy
Просим ваши требования прислать заказным письмом в главный офис спортлото! Ваши требования очень важны для нас.

Это такой кисель в голове у людей....
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