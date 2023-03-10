Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Джек Хьюз, Тейдж Томпсон и Кучеров – в топ-5 (NHL.com)

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Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи».

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение приза.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Первое место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – 73 балла (13 первых мест).

На втором месте расположился Давид Пастрняк («Бостон», 39 баллов).

Замкнули тройку лидеров Джек Хьюз («Нью-Джерси», 33 балла) и Тейдж Томпсон («Баффало», 33 балла, 1 первое место).

В список также вошли Никита Кучеров («Тампа», 10), Джейсон Робертсон («Даллас», 8), Кирилл Капризов («Миннесота», 7), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 6, 1 первое место), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5), Мэттью Ткачак («Флорида», 3), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 3), Сидни Кросби («Питтсбург», 2), Микко Рантанен («Колорадо», 2), Линус Улльмарк («Бостон», 1).

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11 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Харт я так понимаю это саммый ценный игрок команды? Вопрос, почему тогда в номинанты ставят по несколько из одной команды, ведь тогда команда сильна именнно командной работой
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Сергей Кот
Ответ Stewee
В этом сезоне Макди соберет полную коллекцию: Арт Росс, Ришар, Харт и Тед Линдсей.
Норрис и Везину, думаю, тоже заберет)
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Лютый альбинос
Для Макдэвида есть Арт Росс, а вот самый ценный игрок для команды - это Капризов.
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PatologoanatoM
Ответ Stewee
Хьюз на третьем месте? Стоило пацану выйти на 1+ очка за игру, из него уже готовы второго Макди лепить. Пока переоценен, на мой взгляд.
Переоценён?вы полтора года назад говорили что он баст, а теперь он лидер НДД и может выдать лучший в истории НДД сезон по результативности, кем он переоценён? До травмы и трейда Майера, который пока не особо вписывается, он и шёл на уровне топ-5 игроков лиги, там кем переоценён? Тобой ?
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Stewee
Хьюз на третьем месте? Стоило пацану выйти на 1+ очка за игру, из него уже готовы второго Макди лепить. Пока переоценен, на мой взгляд.
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Фанат спорта01
Ответ Stewee
Если бы Макди не шел на исторические 150 очков, у Ульмарка были бы неплохие шансы. А так, без вариантов.
да то что он не заберёт это и так понятно,но можно было включить хотя бы в тройку.
у Джека Хьюса который даже на 100 не идёт 33балла.
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Stewee
В этом сезоне Макди соберет полную коллекцию: Арт Росс, Ришар, Харт и Тед Линдсей.
+9
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Silky Mitts
Ответ Фанат спорта01
Линус Ульмарк-1. А что должен сделать вратарь чтобы хотя бы попасть в тройку? отражать 98% бросков?
Для вратарей есть Везина, Бостон и без Ульмарка неплохо играет.
+4
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Stewee
Ответ Фанат спорта01
Линус Ульмарк-1. А что должен сделать вратарь чтобы хотя бы попасть в тройку? отражать 98% бросков?
Если бы Макди не шел на исторические 150 очков, у Ульмарка были бы неплохие шансы. А так, без вариантов.
+1
-1
0
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Фанат спорта01
Линус Ульмарк-1.
А что должен сделать вратарь чтобы хотя бы попасть в тройку?
отражать 98% бросков?
+2
-1
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sergen
Капризов должен был быть в пятерке.
+5
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