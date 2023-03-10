Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Джек Хьюз, Тейдж Томпсон и Кучеров – в топ-5 (NHL.com)

Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи».

Официальный сайт провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение приза.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Первое место занял из « » – 73 балла (13 первых мест).

На втором месте расположился («Бостон», 39 баллов).

Замкнули тройку лидеров («Нью-Джерси», 33 балла) и Тейдж Томпсон («Баффало», 33 балла, 1 первое место).

В список также вошли Никита Кучеров («Тампа», 10), Джейсон Робертсон («Даллас», 8), Кирилл Капризов («Миннесота», 7), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 6, 1 первое место), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5), Мэттью Ткачак («Флорида», 3), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 3), Сидни Кросби («Питтсбург», 2), Микко Рантанен («Колорадо», 2), Линус Улльмарк («Бостон», 1).