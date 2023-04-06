«Эдмонтон» – первая команда с 1996 года, три игрока которой набрали 100 очков за регулярку

«Эдмонтон» – первая команда за 27 лет в НХЛ, три игрока которой набрали 100 очков в сезоне

Хоккеисты «Ойлерс» (100), (123) и (148) в нынешнем сезоне набрали как минимум 100 очков в текущем регулярном чемпионате.

В прошлый раз подобного результата достигли игроки « » в сезоне-1995/1996.

По итогам того чемпионата Марио Лемье набрал 161 результативный балл, – 149, Рон Фрэнсис – 119.