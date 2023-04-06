«Эдмонтон» – первая команда с 1996 года, три игрока которой набрали 100 очков за регулярку

Теги Питтсбург Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Рон Фрэнсис Райан Нюджент-Хопкинс Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

«Эдмонтон» – первая команда за 27 лет в НХЛ, три игрока которой набрали 100 очков в сезоне

Хоккеисты «Ойлерс» Райан Нюджент-Хопкинс (100), Леон Драйзайтль (123) и Коннор Макдэвид (148) в нынешнем сезоне набрали как минимум 100 очков в текущем регулярном чемпионате.

В прошлый раз подобного результата достигли игроки «Питтсбурга» в сезоне-1995/1996.

По итогам того чемпионата Марио Лемье набрал 161 результативный балл, Яромир Ягр – 149, Рон Фрэнсис – 119.

4 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Макзайтль прокачал РНХ до сотни. Без них он никогда столько бы не выбил. Из 100 очков 52 в большинстве
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Белый офицер
Ответ DenSpM
Кейна не надо прокачивать. Он без травм, набрал бы
Никогда не набирал, а тут бы вдруг набрал?)) Без помощи МакДрая ему сотня не под силу. Как и Жопкинсу.
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-6
-6
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DenSpM
Ответ Белый офицер
МакДрай прокачали РНХ к сотне.В следующем году будут Э.Кейна прокачивать. Что бы был первый в истории пригорелый с 100+ очками в НХЛ.
Кейна не надо прокачивать. Он без травм, набрал бы
+4
0
+4
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Белый офицер
МакДрай прокачали РНХ к сотне.В следующем году будут Э.Кейна прокачивать. Что бы был первый в истории пригорелый с 100+ очками в НХЛ.
0
-6
-6
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