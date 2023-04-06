«Эдмонтон» – первая команда с 1996 года, три игрока которой набрали 100 очков за регулярку
«Эдмонтон» – первая команда за 27 лет в НХЛ, три игрока которой набрали 100 очков в сезоне
Хоккеисты «Ойлерс» Райан Нюджент-Хопкинс (100), Леон Драйзайтль (123) и Коннор Макдэвид (148) в нынешнем сезоне набрали как минимум 100 очков в текущем регулярном чемпионате.
В прошлый раз подобного результата достигли игроки «Питтсбурга» в сезоне-1995/1996.
По итогам того чемпионата Марио Лемье набрал 161 результативный балл, Яромир Ягр – 149, Рон Фрэнсис – 119.
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