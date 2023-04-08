Макдэвид о будущем месте в истории: «Хочу, чтобы мое имя было в списках величайших, рядом с Гретцки, Лемье и Орром. Для этого нужно побеждать»

Коннор Макдэвид хочет, чтобы его имя стояло рядом с именами Гретцки, Лемье и Орра

Капитан «Эдмонтона» высказался о своем будущем месте в истории хоккея.

«В конечном счете я хочу войти в историю хоккея. Чтобы мое имя было в списках величайших игроков всех времен, рядом с , , и другими. Именно этого я хочу.

При этом самый большой комплимент игроку – это когда он известен как победитель, верно? Посмотрите на Гретцки, , Тэйвса, других парней. Все они победители.

Нужно побеждать, чтобы быть среди лучших из лучших. И именно этой цели я хочу достичь», – сказал Макдэвид.

На данный момент лучшим достижением « » с Макдэвидом является выход в финал Западной конференции в сезоне-2021/22.

В этом сезоне 26-летний канадец стал первым игроком за 27 лет, набравшим более 140 очков в сезоне НХЛ. У него 148 (62+86) баллов в 79 играх.