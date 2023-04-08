Макдэвид о будущем месте в истории: «Хочу, чтобы мое имя было в списках величайших, рядом с Гретцки, Лемье и Орром. Для этого нужно побеждать»
Коннор Макдэвид хочет, чтобы его имя стояло рядом с именами Гретцки, Лемье и Орра
Капитан «Эдмонтона» высказался о своем будущем месте в истории хоккея.
«В конечном счете я хочу войти в историю хоккея. Чтобы мое имя было в списках величайших игроков всех времен, рядом с Гретцки, Лемье, Орром и другими. Именно этого я хочу.
При этом самый большой комплимент игроку – это когда он известен как победитель, верно? Посмотрите на Гретцки, Кросби, Тэйвса, других парней. Все они победители.
Нужно побеждать, чтобы быть среди лучших из лучших. И именно этой цели я хочу достичь», – сказал Макдэвид.
На данный момент лучшим достижением «Эдмонтона» с Макдэвидом является выход в финал Западной конференции в сезоне-2021/22.
В этом сезоне 26-летний канадец стал первым игроком за 27 лет, набравшим более 140 очков в сезоне НХЛ. У него 148 (62+86) баллов в 79 играх.
Но цифры в паспорте страшат, это да
60 шайб- это из ряда вон достижение. А забивать как Лемьё смог бы только один человек, если бы вратари уворачивались(с)
То есть Гретцки делал игру, Лемье делал игру, делали победу команды.
Макдэвид подобное не делает
Брал не техникой, не скоростью, не финтами, а именно головой.
Технически Уэйн был самый обычный топ НХЛ, первых топ 6 любого клуба НХЛ
Гретцки 92, 87, 73, 71, 62
Овечкин 65, Макдевид пока 62