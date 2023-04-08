Макдэвид о будущем месте в истории: «Хочу, чтобы мое имя было в списках величайших, рядом с Гретцки, Лемье и Орром. Для этого нужно побеждать»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Джонатан Тэйвс Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид хочет, чтобы его имя стояло рядом с именами Гретцки, Лемье и Орра

Капитан «Эдмонтона» высказался о своем будущем месте в истории хоккея. 

«В конечном счете я хочу войти в историю хоккея. Чтобы мое имя было в списках величайших игроков всех времен, рядом с Гретцки, Лемье, Орром и другими. Именно этого я хочу. 

При этом самый большой комплимент игроку – это когда он известен как победитель, верно? Посмотрите на Гретцки, Кросби, Тэйвса, других парней. Все они победители. 

Нужно побеждать, чтобы быть среди лучших из лучших. И именно этой цели я хочу достичь», – сказал Макдэвид. 

На данный момент лучшим достижением «Эдмонтона» с Макдэвидом является выход в финал Западной конференции в сезоне-2021/22. 

В этом сезоне 26-летний канадец стал первым игроком за 27 лет, набравшим более 140 очков в сезоне НХЛ. У него 148 (62+86) баллов в 79 играх. 

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35 комментариев

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Melnikov1968
Здесь Мак,скорее всего имел ввиду победы в КС. У всех выше перечисленных игроков за душой не по одной чашке. Время есть.
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vyjubu darom
Ответ dmitrysomov
Звучит страшно.
На внешность мне 30, и все работает, так что не все так печально.
Но цифры в паспорте страшат, это да
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kaplanido
Сравнивать прошлое и настоящее некорректно.
60 шайб- это из ряда вон достижение. А забивать как Лемьё смог бы только один человек, если бы вратари уворачивались(с)
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алексей любовь
А как же Овецкин???)
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dmitrysomov
Ответ vyjubu darom
Недавно мне было 17, теперь 51
Звучит страшно.
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vyjubu darom
Ответ Splin
Ну сейчас налетят и скажут что рантше забивать легче, что сегодняшние 65, это все 80 времен Уэйна и Марио😬😬😬✌️
Понятно, но с точки зрения игры, влияния на игру, Гретцки часто делал результат, когда Эдмонтон летел 0-3 например, а заканчивал победой 7-4 например, у Гретцки 3+2 , и т.д.
То есть Гретцки делал игру, Лемье делал игру, делали победу команды.
Макдэвид подобное не делает
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ vyjubu darom
Он недостаточно старается, чтобы встать на уровень хотя бы с Лемье. Последние 20 матчей вообще забил на стату
Хотя бы??? Да если бы не травмы, величайшим бы называли не 99го, посмотри игры(или ХОТЯ БЫ хайлайты), он доминировал так, как никто до него и после него не мог. У него просто не было личной охраны из двух тафгаев на льду. толчки , удары клюшкой , зацепы и т.д. сделали свое дело, по другому ни один защитник не мог его остановить. Он через ноги в середину обыгрывал и с нулевого угла от борта забивал. А макди просто творит чудеса и полностью отдает жизнь хоккею, я уверен , если не травмы , он своего добьется.
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Geny
Ответ Splin
Ну сейчас налетят и скажут что рантше забивать легче, что сегодняшние 65, это все 80 времен Уэйна и Марио😬😬😬✌️
а разве это не так? я думаю в 80 годумакдэвид штук 200 бы забил
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Cube Litening C:68X
Ответ Сергей Кильцов
Мне кажется, гораздо важнее что Кэмпбелл набрал форму к плей-офф. Большие шансы у нефти превзойти свое же достижение при Макдевиде.
Какой Кэмпбелл,ему лишь против Анахайма и Сан Хосе доверяют играть.. Скиннер будет в плей офф играть..
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vyjubu darom
Ответ Splin
Не сравнился. Марио посильней технически. Уэйн сильней интеллектуально
Цифры Уэйна это его видение поля и партнёров, предвидение, куда придет шайба, это точно.
Брал не техникой, не скоростью, не финтами, а именно головой.
Технически Уэйн был самый обычный топ НХЛ, первых топ 6 любого клуба НХЛ
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KSA1985
Ответ rantasila
8 номер в числе других парней.Бомбардир он далеко не второй. снайпер да. Герд Мюллер был снайпер от бога.а лучшим игроком был кайзер Франц
Но уже в истории, и можно смело сказать о великом достижении
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Splin
Ответ vyjubu darom
Марио выбил 85, 70, 69, 69. Гретцки 92, 87, 73, 71, 62 Овечкин 65, Макдевид пока 62
Ну сейчас налетят и скажут что рантше забивать легче, что сегодняшние 65, это все 80 времен Уэйна и Марио😬😬😬✌️
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Splin
Ответ KSA1985
Мог бы и 8 номера, фамилию в слух произнести. Как никак, он уже второй бомбардир в истории
При чем тут 8ой вооьбше?
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smiakishev
150 очков это космос, похоже это его праймовый сезон, столько больше не наберет и никто другой в ближайшие наверное 25 лет до появления нового некствана или изменения правил
+1
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KSA1985
Ответ Большое сердце Неймара
заметьте,что среди величайших он не назвал нашего Саньку Мерседесова, потому кроме хомячков со спортса его никто таким не считает.
Ты бы определился! А то запутался совсем
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Splin
Ответ akrets
По уровню индивидуального мастерства и доминированию- он уже, как минимум, сравнялся с величайшими. Сравнение с Айзерманом, говорит, лишь, о вашей шкале хоккейных оценок и предпочтений
Не сравнился. Марио посильней технически. Уэйн сильней интеллектуально
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ KSA1985
Мог бы и 8 номера, фамилию в слух произнести. Как никак, он уже второй бомбардир в истории
Высказывание - "Нужно побеждать, чтобы быть среди лучших из лучших."(из текста). Дает понять ,почему он его не назвал.
+1
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vyjubu darom
Ответ Большое сердце Неймара
заметьте,что среди величайших он не назвал нашего Саньку Мерседесова, потому кроме хомячков со спортса его никто таким не считает.
Овечкин был крут в период 2005-2010, уровень Макдэвида этого сезона
+3
-1
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rantasila
Ответ KSA1985
Мог бы и 8 номера, фамилию в слух произнести. Как никак, он уже второй бомбардир в истории
8 номер в числе других парней.Бомбардир он далеко не второй. снайпер да. Герд Мюллер был снайпер от бога.а лучшим игроком был кайзер Франц
+3
0
+3
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vyjubu darom
Ответ seka@
Ха, согласен, даже скоро уже 40, а пока 26
Недавно мне было 17, теперь 51
+3
0
+3
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vyjubu darom
Марио выбил 85, 70, 69, 69.
Гретцки 92, 87, 73, 71, 62

Овечкин 65, Макдевид пока 62
+2
-1
+1
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Большое сердце Неймара
заметьте,что среди величайших он не назвал нашего Саньку Мерседесова, потому кроме хомячков со спортса его никто таким не считает.
+3
-5
-2
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seka@
Ответ vyjubu darom
Ему 30 скоро
Ха, согласен, даже скоро уже 40, а пока 26
+20
0
+20
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akrets
Ответ vyjubu darom
Чтобы встать на уровень с Лемье и Гретцки, ему надо набирать не 148, а 198. Пока у него уровень Айзермана и Ягра
По уровню индивидуального мастерства и доминированию- он уже, как минимум, сравнялся с величайшими. Сравнение с Айзерманом, говорит, лишь, о вашей шкале хоккейных оценок и предпочтений
+12
-1
+11
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Сивуч
Ему же 26
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0
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