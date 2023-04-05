Каменский о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «При чем тут Овечкин? Саша показывает те же результаты, как и в прошлых сезонах. Просто идет перестройка»

Валерий Каменский высказался о том, что «Вашингтон» не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли

– Наверное, в « » идет перестройка. Естественно, обидно, что не попали в плей-офф, но у команды есть какие-то цели и задачи, которые претворяются в жизнь, но сразу это нельзя сделать.

При чем тут Овечкин? Саша играет, старается. Показывает те же результаты, как и в прошлых сезонах. Просто идет перестройка, омолаживание. Появляются новые игроки. Знаю, чтобы создать команду в НХЛ, нужно минимум три-четыре года. Конечно, при перестройке идет небольшой провал. Но чтобы подняться наверх и чего-то достичь, нужно немножко спуститься вниз.

– Можно ли говорить, что рекорд Гретцки Овечкину сейчас важнее, чем еще один Кубок Стэнли?

– Не думаю. Александр всегда играет не только на свой результат, но и на командный. Зная его, он всегда переживает за команду. Один бы он ничего не сделал. Так что предполагаю, что для него важнее личного результата, – сказал олимпийский чемпион.

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. При Овечкине в 4-й раз не сыграет в Кубке Стэнли