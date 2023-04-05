Каменский о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «При чем тут Овечкин? Саша показывает те же результаты, как и в прошлых сезонах. Просто идет перестройка»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о том, что «Вашингтон» не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли

– Наверное, в «Вашингтоне» идет перестройка. Естественно, обидно, что не попали в плей-офф, но у команды есть какие-то цели и задачи, которые претворяются в жизнь, но сразу это нельзя сделать.

При чем тут Овечкин? Саша играет, старается. Показывает те же результаты, как и в прошлых сезонах. Просто идет перестройка, омолаживание. Появляются новые игроки. Знаю, чтобы создать команду в НХЛ, нужно минимум три-четыре года. Конечно, при перестройке идет небольшой провал. Но чтобы подняться наверх и чего-то достичь, нужно немножко спуститься вниз.

– Можно ли говорить, что рекорд Гретцки Овечкину сейчас важнее, чем еще один Кубок Стэнли?

– Не думаю. Александр всегда играет не только на свой результат, но и на командный. Зная его, он всегда переживает за команду. Один бы он ничего не сделал. Так что предполагаю, что Кубок Стэнли для него важнее личного результата, – сказал олимпийский чемпион.  

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. При Овечкине в 4-й раз не сыграет в Кубке Стэнли

6 комментариев

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Фанат Ференцвароша
О, знакомый аргумент при спорах про политику: "При чём тут путин?"
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AminO2
У "Кейна, Тарасенко или О’Райли" уже штук пять этих кубков на троих присутствует. Кубок сейчас важнее не лично для них, а именно для команд, которые их выменяли. В Нью-Йорке и Торонто хронические процессы обезстэнливания таким образом пытаются остановить.
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Why always me?!
Ответ old folk
Те, кому важнее Кубок Стенли, в контендер переходят, как Кейн, Тарасенко или О’Райли) У Ови немного другая история
Овечкин сам говорил что хочет всю карьеру в НХЛ только за один клуб отыграть, за Вашингтон
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2hsjck49rf
Перемен требуют наши сердца…
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Direct free kick
У неадыкватов всегда виноват Овечкин. Вот и весь расклад
+1
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old folk
Те, кому важнее Кубок Стенли, в контендер переходят, как Кейн, Тарасенко или О’Райли)
У Ови немного другая история
+1
-3
-2
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