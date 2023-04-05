Плющев о «Вашингтоне»: «Овечкин сделал для выхода в плей-офф все, что мог. По КПД для него это не самый худший сезон»

Владимир Плющев высказался о невыходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

– Руководству и тренерскому штабу « » надо разобраться, что случилось. Наверняка были селекционные просчеты, ошибки в тактике.

Не попал в плей-офф не Овечкин, а вся команда. Саша сделал для выхода в плей-офф все, что мог. По результативности, по КПД для Овечкина это не самый худший сезон.

В моральном плане Овечкину было тяжело, болезнь отца накладывала отпечаток. Но хоккей – это командная игра, и какой бы яркий игрок ни был, он только дополняет команду. Овечкин не может играть один в четырех звеньях.

– Как считаете, Овечкину в следующих сезонах нужно просто сосредоточиться на рекорде Гретцки? Если «Вашингтон» вновь не будет бороться за победу в Кубке Стэнли.

– Игрок, который находится в команде, не зацикливается на личных рекордах. Личные рекорды – у пловцов, легкоатлетов, лыжников, в индивидуальных видах спорта. А в игровых видах спорта первостепенен результат команды.

Наверное, в следующем сезоне «Вашингтон» претерпит серьезные изменения, но не думаю, что это коснется , – сказал заслуженный тренер России Плющев.