«Посмотрите на НХЛ – там много русских, и никого в Америке это не беспокоит. Овечкину аплодируют стоя». Вуйтек о хоккее и политике

Теги Вашингтон Александр Овечкин Сборная Словакии по хоккею НХЛ Владимир Вуйтек КХЛ ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Владимир Вуйтек прокомментировал решение сборной Словакии не вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

«Было сильное давление со стороны политиков, иначе, вероятно, этого бы не сделали. Хоккей – это спорт, и если игроки обладают необходимыми способностями, им, вероятно, следует поехать на чемпионат мира. Но все думают по-разному, у Доминика Гашека совершенно другое мнение.

Хоккейная жизнь очень коротка, и если хоккеисты хотят обезопасить себя и создать себе хорошие условия [в России], то я не могу их осуждать. Все знают, что я тренировал там несколько сезонов, сегодня я бы туда не поехал. Но это личное дело каждого.

Посмотрите на НХЛ – там много русских, и никого в Америке это не беспокоит. Александру Овечкину аплодируют стоя. Они практически находятся в состоянии конфликта с Россией. Я не осуждаю игроков КХЛ», – приводит слова бывшего тренера сборных Словакии и Чехии Sport.cz. 

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1 комментарий

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seka@
И даже Гашек не смог там нагадить
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