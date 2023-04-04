«Посмотрите на НХЛ – там много русских, и никого в Америке это не беспокоит. Овечкину аплодируют стоя». Вуйтек о хоккее и политике

Владимир Вуйтек прокомментировал решение сборной Словакии не вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

«Было сильное давление со стороны политиков, иначе, вероятно, этого бы не сделали. Хоккей – это спорт, и если игроки обладают необходимыми способностями, им, вероятно, следует поехать на чемпионат мира. Но все думают по-разному, у Доминика Гашека совершенно другое мнение.

Хоккейная жизнь очень коротка, и если хоккеисты хотят обезопасить себя и создать себе хорошие условия [в России], то я не могу их осуждать. Все знают, что я тренировал там несколько сезонов, сегодня я бы туда не поехал. Но это личное дело каждого.

Посмотрите на – там много русских, и никого в Америке это не беспокоит. аплодируют стоя. Они практически находятся в состоянии конфликта с Россией. Я не осуждаю игроков », – приводит слова бывшего тренера сборных и Чехии Sport.cz.