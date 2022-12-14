Александр Тихонов об Овечкине: «Жаль, что его рекорды там. Надо создавать РХЛ – платить не губернаторам с авторучками за 30 млн, а Александру. Богатейшая страна земного шара!»

Александр Тихонов прокомментировал 800 голов в НХЛ.

Российский нападающий сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).

– Когда Саше было 11 лет, я подарил ему календарик, на котором написал: «Быть тебе великим Александром». И мое пророчество сбылось.

Его мама – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Я горжусь достижениями любого нашего гражданина – в спорте, науке, искусстве, где угодно.

Но жаль, что его рекорды там, а не на Родине. Представьте, если бы Овечкин играл в России? И остальные 50 хоккеистов, которые выступают за рубежом. Вот за что я болею!

– Вы хотите, чтобы Овечкин вернулся играть в Россию?

– Я уже давно говорю нашим безграмотным руководителям, что надо создавать РХЛ – Российскую хоккейную лигу.

Чтобы платить не губернаторам, которые покупают авторучки за 30 миллионов, а таким, как Овечкин. Богатейшая страна земного шара!

После этого сезона опять очередные хоккеисты уедут, и мы будем восхищаться их рекордами – в НХЛ, а не в РХЛ. И это обидно. Я горжусь Сашей. Мы оба динамовцы.

Не так давно на встрече олимпийцев виделся с его мамой. Представляете, ведет еще тренировочный процесс.

Молодец, вот это поколение настоящих патриотов. В наше время все было здесь, а не там, – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал