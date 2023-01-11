Депутат Свищев: «В России всегда будут ждать Овечкина, его любят здесь. Он является кумиром для миллионов наших мальчишек и девчонок»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Дмитрий Свищев поделился мыслями о том, может ли Александр Овечкин вернуться играть в Россию.

Срок контракта игрока с «Вашингтоном» рассчитан до 2026 года.

«Александр Овечкин поставил себе цель быть лучшим в НХЛ и должен показать это делом, а потом уже принимать решение, где работать дальше. Конечно, его опыт как спортсмена нам бы точно пригодился. Овечкин является кумиром для миллионов наших мальчишек и девчонок. Плюс он замечательный человек.

В России всегда будут ждать Овечкина, он любит свою страну и его любят здесь. А где он будет жить и работать, это, конечно, решать ему и его семье.

Надеемся, что в России будут созданы все условия, чтобы он смог продолжить свою карьеру здесь. Даже не сомневаюсь, что после 40 лет Овечкин сможет показывать хоккей высокого уровня», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Овечкин даже без голов бьет рекорды: новый лидер по количеству игр в НХЛ среди русских!

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6 комментариев

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Bashibuzuck
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Ответ Melnikov1968
Сколько уже можно на Овечкине зарабатывать висты? Свищев, утомил. Народ без тебя все знает и понимает.
Свищев утомил в принципе, просто любым своим высказыванием утомил
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Veld
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насчёт "всегда" я бы поспорил, нет ничего вечного а есть некоторые нюансики....
....Третьяк вот был лучшим вратарём мира, легендой, а сейчас воспринимается как клоун у *********. не стоит так уверенно заглядывать в будущее, Дмитрий, не говори "гоп", пока не посмотрел, во что прыгнул
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Roman Solovey
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Ответ Лжетрофеич
Хоккеист он отличный, а вот о любви к стране я бы не говорил
Ну да всего лишь один хоккейный центр открыл и турнир проводит.
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Лжетрофеич
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Хоккеист он отличный, а вот о любви к стране я бы не говорил
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личные рекорды это не хоккей
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Самая крепкая любовь к родне а на всегда на расстоянии
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Melnikov1968
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Сколько уже можно на Овечкине зарабатывать висты? Свищев, утомил. Народ без тебя все знает и понимает.
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