Депутат Свищев: «В России всегда будут ждать Овечкина, его любят здесь. Он является кумиром для миллионов наших мальчишек и девчонок»

Дмитрий Свищев поделился мыслями о том, может ли Александр Овечкин вернуться играть в Россию.

Срок контракта игрока с «Вашингтоном» рассчитан до 2026 года.

«Александр Овечкин поставил себе цель быть лучшим в НХЛ и должен показать это делом, а потом уже принимать решение, где работать дальше. Конечно, его опыт как спортсмена нам бы точно пригодился. Овечкин является кумиром для миллионов наших мальчишек и девчонок. Плюс он замечательный человек.

В России всегда будут ждать Овечкина, он любит свою страну и его любят здесь. А где он будет жить и работать, это, конечно, решать ему и его семье.

Надеемся, что в России будут созданы все условия, чтобы он смог продолжить свою карьеру здесь. Даже не сомневаюсь, что после 40 лет Овечкин сможет показывать хоккей высокого уровня», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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