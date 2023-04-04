Быков об отстранении России: «Легче всего говорить, что такие они нехорошие, не дают нам соревноваться. Нужно искать решения и с дружественными государствами»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался об отстранении сборной России от международных турниров

«Россия уже точно пропустит минимум три чемпионата мира, что делать? Собираться коллективом всех специалистов, которые есть, которые задействованы в руководящих органах, Федерации хоккея. Совместно думать, разговаривать, делать мозговой штурм, искать варианты, искать решения. Чтобы эволюция хоккея не стагнировала, а продолжала расти.   

Для этого и есть функционеры и руководящие органы. Они не просто должны сидеть и приходить на матчи, но в это трудное время искать решение. По волшебной палочке никто ничего не сделает. А сетовать на то, что нас не допустили, ждать, когда нас допустят – это терять время. Мы не имеем права пойти на такой шаг. Мы должны действовать!  

Возможно ли развитие в нынешних условиях или стоит думать о том, как не деградировать? Мы должны думать о развитии! Мы не должны быть минималистами. Стагнация – это не наш менталитет.

Надо искать решения, как можно улучшаться. Нужно искать новые соревновательные возможности. Искать и искать возможности решения. Легче всего говорить, что такие они нехорошие, не дают нам соревноваться. Это не в нашем характере. Функционеры должны бороться за отстаивание чести. Нужно искать решения и с дружественными государствами», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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2 комментария

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j-rich
Какое там место занимают Иран и Киргизия, какие матчи с дружественными странами, что этот гражданин Швейцарии несёт😝
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antistar-Z
Да какие решения? Просто чемпионат должен быть до апреля, а ПО должно быть хотя бы до конца мая. Больше игр, больше конкуренции, игроки начнут доставать из-себя больше и не будет никакой деградации.
+2
0
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