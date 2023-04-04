Быков об отстранении России: «Легче всего говорить, что такие они нехорошие, не дают нам соревноваться. Нужно искать решения и с дружественными государствами»

Вячеслав Быков высказался об отстранении сборной России от международных турниров

«Россия уже точно пропустит минимум три чемпионата мира, что делать? Собираться коллективом всех специалистов, которые есть, которые задействованы в руководящих органах, Федерации хоккея. Совместно думать, разговаривать, делать мозговой штурм, искать варианты, искать решения. Чтобы эволюция хоккея не стагнировала, а продолжала расти.

Для этого и есть функционеры и руководящие органы. Они не просто должны сидеть и приходить на матчи, но в это трудное время искать решение. По волшебной палочке никто ничего не сделает. А сетовать на то, что нас не допустили, ждать, когда нас допустят – это терять время. Мы не имеем права пойти на такой шаг. Мы должны действовать!

Возможно ли развитие в нынешних условиях или стоит думать о том, как не деградировать? Мы должны думать о развитии! Мы не должны быть минималистами. Стагнация – это не наш менталитет.

Надо искать решения, как можно улучшаться. Нужно искать новые соревновательные возможности. Искать и искать возможности решения. Легче всего говорить, что такие они нехорошие, не дают нам соревноваться. Это не в нашем характере. Функционеры должны бороться за отстаивание чести. Нужно искать решения и с дружественными государствами», – сказал бывший главный тренер сборной России.