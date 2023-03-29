Жамнов о рекомендациях МОК: «Они готовы допустить спортсменов, которых у нас нет. Все хоккеисты сборной относятся к силовым структурам»

высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Как можно оценивать ситуацию, если, по большому счету, для нас ничего не изменилось. Как все было, так и осталось.

На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать. Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет (с улыбкой).

Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам. Кругом одна политика, пока идет такое политическое давление [на МОК], все так и будет», – заявил главный тренер сборной России по хоккею.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные