Жамнов о рекомендациях МОК: «Они готовы допустить спортсменов, которых у нас нет. Все хоккеисты сборной относятся к силовым структурам»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов МОК КХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Как можно оценивать ситуацию, если, по большому счету, для нас ничего не изменилось. Как все было, так и осталось.

На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать. Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет (с улыбкой).

Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам. Кругом одна политика, пока идет такое политическое давление [на МОК], все так и будет», – заявил главный тренер сборной России по хоккею.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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11 комментариев

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kutavlik
Давно уже пора убирать госфинансирование спорта, включая всех спортсменов в погонах, которые прапорщика от генерала не отличают, а автомат только в кино видели! Дайте преференции бизнесу - и он, с удовольствием, будет спонсировать спорт!!!
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SerVer
Стесняюсь спросить, а что они в этих структурах то делают? Пенсию в 40 зарабатывают, ни дня на службе не пробыв?
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Фанат Ференцвароша
Ответ HockeyMan
России и лично мне такая олимпиада не нужна, а вот спортсмена, которые всю жизнь шли к этой олимпиаде очень страдают. Для многих это единственный шанс выступить или что то выиграть на главных соревнованиях.
А житель деревни Донецкой или Херсонской области всю жизнь отдал для постройки дома разведения хозяйства и создания семьи. А теперь дома и хозяйства нет, а у кого то и семьи.. А всего то спортсменам, которые всю жизнь шли к этой олимпиаде, надо было активно высказываться против власти при необходимости на протяжении последних 25 лет, а не сувать язык в заднее место президенту
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HockeyMan
Ответ Александр Невский
Это унижение для спортсмена его ростила Россия а сейчас ему спортсмену предлогают плюнуть в Россию .
Мне кажется мы отворим о разных вещах. Или я просто не понимаю вас
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Crazy Writer
Скажите ему, что "коммандников" не допустят независимо от отношения к силовым структурам.
Это если верить тому, что здесь выкладывалось ранее
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Александр Невский
Ответ HockeyMan
России и лично мне такая олимпиада не нужна, а вот спортсмена, которые всю жизнь шли к этой олимпиаде очень страдают. Для многих это единственный шанс выступить или что то выиграть на главных соревнованиях.
Это унижение для спортсмена его ростила Россия а сейчас ему спортсмену предлогают плюнуть в Россию .
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HockeyMan
Ответ Александр Невский
Зачем России эта олимпиада , можно было с Китаем Индией ЮАР Иран свою сделать олимпиаду .
России и лично мне такая олимпиада не нужна, а вот спортсмена, которые всю жизнь шли к этой олимпиаде очень страдают. Для многих это единственный шанс выступить или что то выиграть на главных соревнованиях.
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icey_punk
А канадцы тоже все в полиции служат?
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Сергей Жарковский
Локомотив - это соборная России!🇷🇺
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Александр Невский
Зачем России эта олимпиада , можно было с Китаем Индией ЮАР Иран свою сделать олимпиаду .
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цэсемьэр
перевести всех сборников в клуб РЖД, и вопрос решится😁
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