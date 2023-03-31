Быков о российских спортсменах: «Нас будут стараться поставить на колени и принизить. Мы должны искать какие-то внутренние решения»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков МОК Олимпийская сборная России Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Быков считает, что российских спортсменов будут стараться принизить.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«В любом случае нас будут всячески стараться поставить на колени и принизить.

Поэтому мы должны искать свои какие-то внутренние решения, чтобы наши атлеты могли совершенствоваться и развиваться.

А спортивные чиновники должны отстаивать честь, достоинство спортсменов и их участие в международных соревнованиях», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.

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3 комментария

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старичок
«В любом случае нас будут всячески стараться поставить на колени и принизить(с)... Вячеслав, нас - это кого? граждан Швейцарии? просто для уточнения
+6
0
+6
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KSA1985
Чем лучше результаты СВО, тем предвзятий будут отношения. Вектор Запада понятен. На фоне всего этого думаю так. Война-это плохо, но проигранная война, ещё хуже
+1
-3
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Viks
Лукашенко уже нашёл решение - будет терпеть. А флагом размахивать после.
+1
0
+1
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