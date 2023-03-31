Быков о российских спортсменах: «Нас будут стараться поставить на колени и принизить. Мы должны искать какие-то внутренние решения»

считает, что российских спортсменов будут стараться принизить.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«В любом случае нас будут всячески стараться поставить на колени и принизить.

Поэтому мы должны искать свои какие-то внутренние решения, чтобы наши атлеты могли совершенствоваться и развиваться.

А спортивные чиновники должны отстаивать честь, достоинство спортсменов и их участие в международных соревнованиях», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.