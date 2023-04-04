«Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это цирк и ничего больше». Экс-форвард сборной Чехословакии Либа об отстранении

Теги Сборная России по хоккею Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Игор Либа высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира

«Кому-нибудь действительно еще нравится эта тема? Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира.

Сейчас в Японии проходил чемпионат мира по фигурному катанию, но можно ли вообще говорить о пике спортивных соревнований? Если не участвуют лучшие, то, вероятно, нет. Это политика, политики решают все, об этом стыдно говорить», – сказал бывший нападающий сборной Чехословакии и победитель ЧМ-1985 в интервью Pravda. 

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12 комментариев

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Олег
Есть же одекватные, полностью поддерживаю.
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Dr Gonzo
Ответ Unnamed80
Российские эксперты тоже не признают, но в тоже время с удовольствием признают полноценной победу сборной России на олимпиаде. Они просто не говорят про отсутствие игроков из НХЛ в сборных соперников.
Хм. А нхловцы только в сборных соперников отсутствовали или в нашей тоже? Это вообще-то принципиально разные вещи.
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Cube Litening C:68X
Ответ Кирилл19
О, а я его помню) Лала, Либа, Водила - Свозил( два человека))) ) Пашек, Шейба и Пивонька, были времена …
Что за мультфильм? 😁
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Борух73
Неужели ещё есть адекватные и разумные люди в Европе ... Приятно удивил.
P.S.: Игор, игроком то был классным, хорошие воспоминания о себе оставил.
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Кирилл19
О, а я его помню) Лала, Либа, Водила - Свозил( два человека))) ) Пашек, Шейба и Пивонька, были времена …
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Фёдор Кузнецов
Опять этот скрепный патриот.. а стоп
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Unnamed80
Российские эксперты тоже не признают, но в тоже время с удовольствием признают полноценной победу сборной России на олимпиаде. Они просто не говорят про отсутствие игроков из НХЛ в сборных соперников.
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Данил Тармасинов
Ждем включение Игора Либы в эфир ток-шоу "Есть тема!"
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Super Bock
Гашек кнедликом подавился.
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Владимир Маньков
Есть же адекватные люди и их немало, жаль только, что идиоты кричат громче, а их крик устраивает власть имущих.
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Белый офицер
антиЛИБАрал
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Александр
спасибо товарищ!
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