«Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это цирк и ничего больше». Экс-форвард сборной Чехословакии Либа об отстранении
Игор Либа высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира
«Кому-нибудь действительно еще нравится эта тема? Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира.
Сейчас в Японии проходил чемпионат мира по фигурному катанию, но можно ли вообще говорить о пике спортивных соревнований? Если не участвуют лучшие, то, вероятно, нет. Это политика, политики решают все, об этом стыдно говорить», – сказал бывший нападающий сборной Чехословакии и победитель ЧМ-1985 в интервью Pravda.
P.S.: Игор, игроком то был классным, хорошие воспоминания о себе оставил.