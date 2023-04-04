«Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это цирк и ничего больше». Экс-форвард сборной Чехословакии Либа об отстранении

Игор Либа высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира

«Кому-нибудь действительно еще нравится эта тема? Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира.

Сейчас в Японии проходил чемпионат мира по фигурному катанию, но можно ли вообще говорить о пике спортивных соревнований? Если не участвуют лучшие, то, вероятно, нет. Это политика, политики решают все, об этом стыдно говорить», – сказал бывший нападающий сборной Чехословакии и победитель ЧМ-1985 в интервью Pravda.