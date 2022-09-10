Член совета ИИХФ об участии России в турнирах: «Нет оснований полагать, что решение может измениться, пока не будут созданы безопасные условия для спортсменов»

На конгрессе не будет принято решение касательно возвращения России на турниры.

Об этом сообщил член совета организации Виестурс Козиолс.

Он отметил, что на конгрессе возможно обсуждение процедуры возвращения России и Беларуси, но решения приниматься не будут, так как соответствующий вопрос не включен в повестку.

«Команды, которые планируют оказаться на грани вылета или перехода в следующий дивизион, должны знать, действительно ли они будут участвовать в чемпионатах мира в следующем году, если займут первое место, или русские собираются вернуться.

Такая дискуссия может иметь место, но только как дискуссия. Не планируется, что мы примем решение по этому поводу.

Нет оснований полагать, что решение ИИХФ в отношении России и Беларуси может измениться, пока не будут созданы убедительные безопасные условия для участия спортсменов», – сказал Козиолс в интервью LSM.lv.

Полугодовой конгресс ИИХФ пройдет в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой международной федерации, которые проходят в 2022 и 2023 году.