Депутат Терюшков об отстранении России: «Международной сказочной лапши на наших ушах предостаточно. ИИХФ стоит известить о приостановке аффилиации»

Роман Терюшков считает спорт неотъемлемой частью политики государства.

Депутат Госдумы высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024. Проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает сборные России и Беларуси. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии команд примут в конце мая.

«Не только мы должны разделять нормы и требования международных федераций, но и они, в первую очередь, должны уважать наш суверенитет и достоинство.

Хватит подыгрывать лживому тезису о независимости спорта. Международной сказочной лапши на наших ушах предостаточно. Никакого спорта нет без поддержки государства. Спорт – неотъемлемая часть политики любого государства. Страна финансирует хоккей, стране и решать, как его развивать.

У нас есть великолепный продукт зрелищного хоккея – , его и надо развивать, а ИИХФ стоит известить о приостановке аффилиации», – заявил депутат Госдумы РФ.