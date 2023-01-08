Депутат Терюшков об отстранении России: «Международной сказочной лапши на наших ушах предостаточно. ИИХФ стоит известить о приостановке аффилиации»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Государственная дума КХЛ ЧМ по хоккею Политика Роман Терюшков Хоккей

Роман Терюшков считает спорт неотъемлемой частью политики государства.

Депутат Госдумы высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024. Проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает сборные России и Беларуси. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии команд примут в конце мая.

«Не только мы должны разделять нормы и требования международных федераций, но и они, в первую очередь, должны уважать наш суверенитет и достоинство.

Хватит подыгрывать лживому тезису о независимости спорта. Международной сказочной лапши на наших ушах предостаточно. Никакого спорта нет без поддержки государства. Спорт – неотъемлемая часть политики любого государства. Страна финансирует хоккей, стране и решать, как его развивать.

У нас есть великолепный продукт зрелищного хоккея – КХЛ, его и надо развивать, а ИИХФ стоит известить о приостановке аффилиации», – заявил депутат Госдумы РФ.

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6 комментариев

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цэсемьэр
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ИИХФ - фелляцию, ФХР - упразднить👍🏽
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Under
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Ответ Bestcapper
Вы не понимаете, конечно международные турниры это престижно, но ИИХФ итак загибалась без зрелищности своего турнира, Канадцы давно посылают 4-й состав на эти игры, Американцы отпускают студентов, лишь сборная России из-за прежней дружбы высшего руководства со всякими Фазелями, практически играла в максимально собранном составе, причем много лет... Чемпионат мира давно на краю пропасти и мы являлись огромной составляющей этого чемпионата... Сейчас они и сами понимают, что можно играть в 3 сборные, но это менее интересно и они готовы бы взять Россию, но здесь политика... Вот и я предлагаю, послать их лесом сейчас, развивать свой продукт, а когда закончится СВО строить возвращение сборной России в этот уже никчемный турнир на своих условиях....
А стройматериалы хоть какие-то останутся к концу войны?
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Алексей Степанов
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А сам Терюшков сколько лапши уже на уши другим навешал
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Bestcapper
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Ответ Волька-ибн-Алёша
Отважный и слабоумный прогноз
Вы не понимаете, конечно международные турниры это престижно, но ИИХФ итак загибалась без зрелищности своего турнира, Канадцы давно посылают 4-й состав на эти игры, Американцы отпускают студентов, лишь сборная России из-за прежней дружбы высшего руководства со всякими Фазелями, практически играла в максимально собранном составе, причем много лет... Чемпионат мира давно на краю пропасти и мы являлись огромной составляющей этого чемпионата... Сейчас они и сами понимают, что можно играть в 3 сборные, но это менее интересно и они готовы бы взять Россию, но здесь политика... Вот и я предлагаю, послать их лесом сейчас, развивать свой продукт, а когда закончится СВО строить возвращение сборной России в этот уже никчемный турнир на своих условиях....
+4
-6
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Волька-ибн-Алёша
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Ответ Bestcapper
ну в принципе соглашусь, хоккей это не футбол, они без нашей сборной просто обеднеют, послать их всех лесом и развивать свой продукт...
Отважный и слабоумный прогноз
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Bestcapper
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ну в принципе соглашусь, хоккей это не футбол, они без нашей сборной просто обеднеют, послать их всех лесом и развивать свой продукт...
+5
-7
-2
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