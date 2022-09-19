Гандзуш о том, что ИИХФ работает над сценариями возвращения России: «Очень плохой знак. Имидж хоккея может сильно пострадать»

Михал Гандзуш поделился мнением о возможном возвращении России на ЧМ.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что Координационный комитет организации работает над сценариями возвращения сборных России и Беларуси на турниры.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф дает интервью российским СМИ, в которых говорит, что ищет способы вернуть россиян и белорусов на чемпионат мира. Как вы это воспринимаете?

– Как очень плохой знак. С моей точки зрения, в наше время очень важен каждый жест или слово. У многих хоккейных федераций возникнет проблема с этим направлением ИИХФ, а имидж хоккея может сильно пострадать на международном уровне.

Я считаю, что мы должны объединиться и показать, что хоккей также должен продолжать бойкотировать эти страны, – сказал обладатель Кубка Стэнли-2013 в интервью Sport.sk.

Гандзуш о том, что игроков из КХЛ будут вызывать в сборную Словакии: «Должны были показать, что есть вещи поважнее спорта и хоккея, что для нас есть иные ценности, чем лучший состав любой ценой»