Билялетдинов о 2:3: «Авангард» хорошо блокировал, потому у нас и шайба не доходила до ворот»

Зинэтула Билялетдинов объяснил поражение «Ак Барса» от «Авангарда» (2:3, 1-1)

Команды провели второй матч в рамках финала Востока в Кубке Гагарина.

– « » выиграл матч по силовым 31-16. Это было установкой на игру – сыграть жестче по сравнению с первым матчем?

– Такой задачи не было, но мы должны были прибавить в агрессии, это было сказано.

– Первый период сильно отличался от того, что «Ак Барс» показывал раньше. В чем причина?

– Мы должны разобраться, я пока не могу ответить на этот вопрос.

– Третий период показал, что с физическим состоянием у «Ак Барса» все в порядке. Не считаете, что ошиблись с тактикой на первый период, играя вторым номером?

– Мы не собирались играть вторым номером. Так получилось, надо просто разобраться нам и готовиться дальше.

– Вы сегодня играли в шесть защитников, с чем это связано?

– У нас Евсеев не смог сыграть сегодня.

– В первой шайбе Галиев не заблокировал бросок, хотя выходил на защитника. Насколько это допустимо в плей-офф?

– Он пытался встать на пути шайбы, но не получилось, видимо. У меня претензий нет.

– По блокированным броскам счет 21-9 в пользу «Авангарда». Есть ли у вас вопросы к команде в связи с этим?

– « » хорошо блокировал, потому у нас и шайба не доходила до ворот. Они сработали хорошо, у нас не все получилось.

– Но «Ак Барс» заблокировал мало.

– Надо посмотреть, где мы блокировали, а где не блокировали, сейчас не готов.

– А поездка на Дальний Восток может влиять на функциональную готовность команды сейчас?

– Давайте мы уже забудем про Дальний Восток, мы его удачно проехали, и слава богу.

Сейчас идут серьезные, непростые игры, никто не думает, что все будет просто. Команды работают, отдаются полностью, претензий серьезных нет, хотя коррекцию нужно внести, – сказал главный тренер «Ак Барса».