Билялетдинов о 2:3: «Авангард» хорошо блокировал, потому у нас и шайба не доходила до ворот»
Зинэтула Билялетдинов объяснил поражение «Ак Барса» от «Авангарда» (2:3, 1-1)
Команды провели второй матч в рамках финала Востока в Кубке Гагарина.
– «Ак Барс» выиграл матч по силовым 31-16. Это было установкой на игру – сыграть жестче по сравнению с первым матчем?
– Такой задачи не было, но мы должны были прибавить в агрессии, это было сказано.
– Первый период сильно отличался от того, что «Ак Барс» показывал раньше. В чем причина?
– Мы должны разобраться, я пока не могу ответить на этот вопрос.
– Третий период показал, что с физическим состоянием у «Ак Барса» все в порядке. Не считаете, что ошиблись с тактикой на первый период, играя вторым номером?
– Мы не собирались играть вторым номером. Так получилось, надо просто разобраться нам и готовиться дальше.
– Вы сегодня играли в шесть защитников, с чем это связано?
– У нас Евсеев не смог сыграть сегодня.
– В первой шайбе Галиев не заблокировал бросок, хотя выходил на защитника. Насколько это допустимо в плей-офф?
– Он пытался встать на пути шайбы, но не получилось, видимо. У меня претензий нет.
– По блокированным броскам счет 21-9 в пользу «Авангарда». Есть ли у вас вопросы к команде в связи с этим?
– «Авангард» хорошо блокировал, потому у нас и шайба не доходила до ворот. Они сработали хорошо, у нас не все получилось.
– Но «Ак Барс» заблокировал мало.
– Надо посмотреть, где мы блокировали, а где не блокировали, сейчас не готов.
– А поездка на Дальний Восток может влиять на функциональную готовность команды сейчас?
– Давайте мы уже забудем про Дальний Восток, мы его удачно проехали, и слава богу.
Сейчас идут серьезные, непростые игры, никто не думает, что все будет просто. Команды работают, отдаются полностью, претензий серьезных нет, хотя коррекцию нужно внести, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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