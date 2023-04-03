Сергей Светлов: «Авангарду» нужно менять сценарий серии. Невозможно пересидеть «Ак Барс» в билялетдиновском хоккее»

считает, что «Авангард» должен поменять сценарий серии с « ».

Казанцы ведут со счетом 1-0 в серии финала Восточной конференции.

– Понравился ли вам старт финальных серий конференций – «Ак Барс» – «Авангард» и СКА – ЦСКА?

– Увидели очень плотный и конкурентный хоккей. Игры прошли по похожему сценарию, с интригой, с голами в конце третьего периода после снятия вратарей. Такими и должны быть финалы конференций!

– Не маловато ли заброшенных шайб?

– Это ключевые матчи сезона и это первые игры серий, которые особенно важны и в которых ведется борьба за инициативу. Все логично.

– За счет чего «Ак Барс» и ЦСКА вышли вперед?

– За счет мелких деталей. Плюс Казань и Москва в отличие от соперников недавно завершили в своих конференциях полуфинальные серии и объективно были в горячем состоянии.

В первых периодах это бросалось в глаза. Фактор игрового тонуса объединил оба финала.

– «Ак Барс» и ЦСКА теперь фавориты серий?

– «Авангарду», на мой взгляд, нужно менять сценарий серии – пересидеть Казань в билялетдиновском хоккее невозможно.

Строгий, консервативный хоккей выгоден Казани, поэтому Омску – особенно дома – необходимо открывать серию, делать ее максимально быстрой, со скоростными атаками в обе стороны.

Потенциал атакующей линии у « » очень серьезный. Если он будет реализован, то серия пойдет на оба результата, – сказал бывший тренер клубов .