Сергей Светлов: «Авангарду» нужно менять сценарий серии. Невозможно пересидеть «Ак Барс» в билялетдиновском хоккее»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов считает, что «Авангард» должен поменять сценарий серии с «Ак Барсом».

Казанцы ведут со счетом 1-0 в серии финала Восточной конференции.

– Понравился ли вам старт финальных серий конференций – «Ак Барс» – «Авангард» и СКА – ЦСКА?

– Увидели очень плотный и конкурентный хоккей. Игры прошли по похожему сценарию, с интригой, с голами в конце третьего периода после снятия вратарей. Такими и должны быть финалы конференций!

– Не маловато ли заброшенных шайб?

– Это ключевые матчи сезона и это первые игры серий, которые особенно важны и в которых ведется борьба за инициативу. Все логично.

– За счет чего «Ак Барс» и ЦСКА вышли вперед?

– За счет мелких деталей. Плюс Казань и Москва в отличие от соперников недавно завершили в своих конференциях полуфинальные серии и объективно были в горячем состоянии.

В первых периодах это бросалось в глаза. Фактор игрового тонуса объединил оба финала.

– «Ак Барс» и ЦСКА теперь фавориты серий?

– «Авангарду», на мой взгляд, нужно менять сценарий серии – пересидеть Казань в билялетдиновском хоккее невозможно.

Строгий, консервативный хоккей выгоден Казани, поэтому Омску – особенно дома – необходимо открывать серию, делать ее максимально быстрой, со скоростными атаками в обе стороны.

Потенциал атакующей линии у «Авангарда» очень серьезный. Если он будет реализован, то серия пойдет на оба результата, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Старовойтов
И это тут говорит тренер который провалил с теском сезон и теперь уволен и считает что он этакий эксперт. Дядя иди умойся от тебя разит.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Сергей Александрович , Вы лучше о себе расскажите - в каком клубе Вас ждать ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий