Билялетдинов о поражении: «Ак Барс» мало использовал защитников в атаке – должны чаще. Разбираем большинство «Авангарда», но не можем подобрать ключик»

Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от «Авангарда» со счетом 2:3 (1-1 в серии).

– Первый период был не совсем удачный. Надо разобраться, почему так.

Во втором и третьем периоде создавали много моментов, но, к сожалению, не забивали. Будем готовиться дальше.

– Как оцените игру ?

– Я считаю, что он хорошо играл.

– отыграл 20 минут, не пропустил.

– Он молодец, вышел готовым. Амир в этом плане сильный. У него психология сильная, спокойно выходит и играет.

– У « » есть комбинация с переводом шайбу на синюю и бросками защитников. Почему у « » защитники бросают не так остро?

– Мы мало использовали защитников в атаке. Должны чаще это делать.

Но и соперник достаточно хорошо обороняется, ловит шайбы, стоит на пути. Поэтому у нас были определенные сложности.

– Команда очень много пропустила в меньшинстве за эти два матча. Есть ли понимание, что менять?

– Наше меньшинство в целом неплохо работает, но у «Авангарда» хорошее большинство.

Это первое звено Найта очень разнообразно играет, создает много интересных моментов. В принципе мы это разбираем, но пока не можем окончательно подобрать ключик, – сказал Билялетдинов.