Билялетдинов о поражении: «Ак Барс» мало использовал защитников в атаке – должны чаще. Разбираем большинство «Авангарда», но не можем подобрать ключик»
Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от «Авангарда»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Авангарда» со счетом 2:3 (1-1 в серии).
– Первый период был не совсем удачный. Надо разобраться, почему так.
Во втором и третьем периоде создавали много моментов, но, к сожалению, не забивали. Будем готовиться дальше.
– Как оцените игру Тимура Билялова?
– Я считаю, что он хорошо играл.
– Амир Мифтахов отыграл 20 минут, не пропустил.
– Он молодец, вышел готовым. Амир в этом плане сильный. У него психология сильная, спокойно выходит и играет.
– У «Авангарда» есть комбинация с переводом шайбу на синюю и бросками защитников. Почему у «Ак Барса» защитники бросают не так остро?
– Мы мало использовали защитников в атаке. Должны чаще это делать.
Но и соперник достаточно хорошо обороняется, ловит шайбы, стоит на пути. Поэтому у нас были определенные сложности.
– Команда очень много пропустила в меньшинстве за эти два матча. Есть ли понимание, что менять?
– Наше меньшинство в целом неплохо работает, но у «Авангарда» хорошее большинство.
Это первое звено Найта очень разнообразно играет, создает много интересных моментов. В принципе мы это разбираем, но пока не можем окончательно подобрать ключик, – сказал Билялетдинов.
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