Билялетдинов о поражении: «Ак Барс» мало использовал защитников в атаке – должны чаще. Разбираем большинство «Авангарда», но не можем подобрать ключик»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Тимур Билялов Амир Мифтахов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Авангарда» со счетом 2:3 (1-1 в серии).

– Первый период был не совсем удачный. Надо разобраться, почему так.

Во втором и третьем периоде создавали много моментов, но, к сожалению, не забивали. Будем готовиться дальше.

– Как оцените игру Тимура Билялова?

– Я считаю, что он хорошо играл.

– Амир Мифтахов отыграл 20 минут, не пропустил.

– Он молодец, вышел готовым. Амир в этом плане сильный. У него психология сильная, спокойно выходит и играет.

– У «Авангарда» есть комбинация с переводом шайбу на синюю и бросками защитников. Почему у «Ак Барса» защитники бросают не так остро?

– Мы мало использовали защитников в атаке. Должны чаще это делать. 

Но и соперник достаточно хорошо обороняется, ловит шайбы, стоит на пути. Поэтому у нас были определенные сложности.

– Команда очень много пропустила в меньшинстве за эти два матча. Есть ли понимание, что менять?

– Наше меньшинство в целом неплохо работает, но у «Авангарда» хорошее большинство.

Это первое звено Найта очень разнообразно играет, создает много интересных моментов. В принципе мы это разбираем, но пока не можем окончательно подобрать ключик, – сказал Билялетдинов.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ Алексей Тарлыков
Интересный момент, Авангард при реализации 2 из 2 в первом матче, взял и поменял розыгрыш и опять забросили. Мастера!
вот вот. и ты такой блин да мы же их разбирали а сегодня задумка уже новая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Фишка в том что ты вроде думаешь вот ключик а они будут да по другому разыгрывают. Ну очень сильная связка у Омска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамазан Сарвардинов
против авангарда нельзя удаляться, просто авангард большинство попыток реализует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Как же приятно читать комментарии к матчу настоящего профессионала . Без виляний говорит честно о собственных ошибках . Или послушать одного дурачка , которые все время несёт бред не удовлетворенного собственными амбициями .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Интересный момент, Авангард при реализации 2 из 2 в первом матче, взял и поменял розыгрыш и опять забросили. Мастера!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий