Быков про слова Третьяка о перекрестном плей-офф: «На переправе коней не меняют»

Теги ЦСКА СКА ФХР Вячеслав Быков Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина календарь Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков высказался о возможном изменении формата проведения Кубка Гагарина.

Экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал заявление главы ФХР Владислава Третьяка о необходимости внедрения перекрестной системы плей-офф.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

«На переправе коней не меняют. Так можно бесконечно менять правила и регламент от того, что кому-то что-то не понравится!» – заявил бывший тренер ЦСКА и СКА.

Радулов о перекрестном плей-офф: «Это никому не нужно. Что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Они заслужили свои места»

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15 комментариев

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heivani
Наличие коней,что ,регламентируется хартией КХЛ? )
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Павел Каньшин
Надо ЦСКА и СКА в один дивизион добавить. Тогда они уже в 1/2 финала конференции встретятся. Будет возможность для других команд попасть в финал конференции.
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Павел Скоков
Есть предложение по повышению интереса к лиге, которое исходит от зрителя.
Почему его не рассмотреть?
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Павел Скоков
Ответ Вадим Абдуллин
руководитель лиги еще не получил указание какое мнение ему высказать
Руководителя в студию!!!
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ros80
Ответ Ми Ша
Старая гвардия никак не может разобраться с конями. Всадники апокалипсиса,блин
Да в этой гвардии что ни конь то осел по его высказываниям. Им что, всем в голову часто шайбой попадали ?
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dosatuy
Ответ Ромарио
Зачем всех мучить.Сразу ,в сентябре ,сыграли финал СКА ЦСКА ,и в отпуск.
Ну хоть немного надежды на интригу)) а то скучно будет зимой без хоккея.
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Александр Василич
КАких коней ??)))) На какой переправе??аххахахахахах
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Ми Ша
Старая гвардия никак не может разобраться с конями. Всадники апокалипсиса,блин
+2
-1
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Вадим Абдуллин
Ответ Евгений Мешков
кто угодно высказывается о ситуации с неконкурентными преимуществами СКА и ЦСКА, но только не руководитель лиги. Сама лига то как считает? идет поступательное и неуклонное развитие? конкуренция растет? чего стесняемся?
руководитель лиги еще не получил указание какое мнение ему высказать
+7
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+7
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Dilmas
А что еще скажет болельщик ЦСКА. Лучше бы подумали как еще можно уровнять лигу, сделать конкурентной, еще больше популязировать в регионах.
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Кеша
Ответ Ромарио
Зачем всех мучить.Сразу ,в сентябре ,сыграли финал СКА ЦСКА ,и в отпуск.
Жжешь . Лучше сразу вручить Йозе КГ и сыграть , как в суперлиге было .
+1
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Ромарио
Зачем всех мучить.Сразу ,в сентябре ,сыграли финал СКА ЦСКА ,и в отпуск.
+6
-1
+5
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Евгений Мешков
кто угодно высказывается о ситуации с неконкурентными преимуществами СКА и ЦСКА, но только не руководитель лиги. Сама лига то как считает? идет поступательное и неуклонное развитие? конкуренция растет? чего стесняемся?
+2
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Персональные данные Номер 67327384
В КолхозЛиге было хотя бы два сезона похожих по всем параметрам?
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ЭЮЯ
Быков был не лучшим тренером, да и вообще не пример для подражания, но тут попал в яблочко. Многие думают также, как и ты, Слава.
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