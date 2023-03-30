Быков про слова Третьяка о перекрестном плей-офф: «На переправе коней не меняют»

высказался о возможном изменении формата проведения Кубка Гагарина.

Экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал заявление главы ФХР Владислава Третьяка о необходимости внедрения перекрестной системы плей-офф.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

«На переправе коней не меняют. Так можно бесконечно менять правила и регламент от того, что кому-то что-то не понравится!» – заявил бывший тренер ЦСКА и СКА.

Радулов о перекрестном плей-офф: «Это никому не нужно. Что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Они заслужили свои места»