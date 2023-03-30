Сушинский о «Металлурге» в серии с «Авангардом»: «Ребята без желания были, глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что за команда в этом сезоне собралась»
Максим Сушинский раскритиковал выступление «Металлурга» в серии с «Авангардом» (0-4).
– Вы видели, как Магнитогорск играл с «Авангардом»? Такое ощущение, они вышли проигрывать. Вообще неинтересно было смотреть. Глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что у них за команда в этом сезоне собралась. Ребята без желания были, ничего не хотели.
– В прошлом году «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, может, им хватит?
– Что значит, «дошел до финала и хватит»? Нет, там что-то внутри команды происходило. Непонятно только – что. Некоторые игроки, наверное, в отпуск раньше времени ушли, не хотели бороться. Я не знаю, пусть руководители разбираются.
– На кого ставить в финале Восточной конференции – на «Авангард» или «Ак Барс»?
– Трудно сказать, на кого ставить. Ставьте на красивый хоккей.
– Фаворита в этой паре не видите?
– Не вижу пока. Очень ровные две команды, – сказал бывший нападающий сборной России.
Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова
Надеюсь в новом сезоне все будет
гораздо лучше.