Сушинский о «Металлурге» в серии с «Авангардом»: «Ребята без желания были, глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что за команда в этом сезоне собралась»

раскритиковал выступление «Металлурга» в серии с « » (0-4).

– Вы видели, как Магнитогорск играл с «Авангардом»? Такое ощущение, они вышли проигрывать. Вообще неинтересно было смотреть. Глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что у них за команда в этом сезоне собралась. Ребята без желания были, ничего не хотели.

– В прошлом году « » дошел до финала Кубка Гагарина, может, им хватит?

– Что значит, «дошел до финала и хватит»? Нет, там что-то внутри команды происходило. Непонятно только – что. Некоторые игроки, наверное, в отпуск раньше времени ушли, не хотели бороться. Я не знаю, пусть руководители разбираются.

– На кого ставить в финале Восточной конференции – на «Авангард» или « »?

– Трудно сказать, на кого ставить. Ставьте на красивый хоккей.

– Фаворита в этой паре не видите?

– Не вижу пока. Очень ровные две команды, – сказал бывший нападающий сборной России.

Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова