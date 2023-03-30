Сушинский о «Металлурге» в серии с «Авангардом»: «Ребята без желания были, глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что за команда в этом сезоне собралась»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Сушинский раскритиковал выступление «Металлурга» в серии с «Авангардом» (0-4).

– Вы видели, как Магнитогорск играл с «Авангардом»? Такое ощущение, они вышли проигрывать. Вообще неинтересно было смотреть. Глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что у них за команда в этом сезоне собралась. Ребята без желания были, ничего не хотели.

– В прошлом году «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, может, им хватит?

– Что значит, «дошел до финала и хватит»? Нет, там что-то внутри команды происходило. Непонятно только – что. Некоторые игроки, наверное, в отпуск раньше времени ушли, не хотели бороться. Я не знаю, пусть руководители разбираются.

– На кого ставить в финале Восточной конференции – на «Авангард» или «Ак Барс»?

– Трудно сказать, на кого ставить. Ставьте на красивый хоккей.

– Фаворита в этой паре не видите?

– Не вижу пока. Очень ровные две команды, – сказал бывший нападающий сборной России.

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2 комментария

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Персональные данные Номер 67327384
Там происходил Рябыкин. Это долгоиграющая многоходовочка от руководства клуба Авангард по развалу прямого кокурента
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Олег
Какое руководство такая и команда.
Надеюсь в новом сезоне все будет
гораздо лучше.
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