ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд

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ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

Команды сыграют между собой на этой стадии турнира в седьмой раз за восемь последних розыгрышей финалов конференций.

Они играли в финале Запада в 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 и 2022 годах.

В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен после 1/8 финала из-за коронавируса.

Серия СКА – ЦСКА начнется 2 апреля в Санкт-Петербурге.

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27 комментариев

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Рокко Сиффредди
Глоры Северстали, магнитов, Локо, обоих педо не определились против кого болеть.
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Berlin Alexanderplatz
Ладно, ладно, допустим, ЦСКА и ска заколебали. Верю. Но почему Ярославль так безвольно слил решающую игру? Кто им виноват? Они же не в одну калитку серию проиграли за счёт того, что у ЦСКА команда на сто порядков выше. Равная серия была. И в тот момент, когда надо было порвать одно место, но выиграть, собралась только одна команда из двух, и это был не "Локомотив". В чём конкретно тут вина ЦСКА? Да, я болею за них, но поясните, в чём они в ЭТОЙ серии виноваты?
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maxoc
Прекрасно, а какая высокая конкурентность? Не то что каждый год одно и тоже в НХЛ
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hamlo001
Кто бы мог подумать? И вот опять! 💪😄
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Костя Кот
вот это я понимаю, не то что в вашем нхл. у нас интрига каждый год.
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Arty K.
По крайней мере, финалист известен, - это клуб, оканчивающийся на "СКА"
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mahurat
Что-то припоминаю.
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Kyancey
Самая непредсказуемая лига в плане интриги!
Сделайте уже для них отдельный турнир, пожалуйста!
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Святогор
сделайте им отдельный чемпионат,пусть там играют между собой и название будет "ЛИГА ДВУХ КОНЕЙ"
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SpartakMordva
И совершенно случайно)
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WSW
Ответ Артём Коковихин
Ля как же везёт цске в 7 матчах с прошлого года, писец какойто ска, магнитка, сева, теперь вот локо. При всей кринжовости ска надеюсь что они выйдут в финал. Меня уже закалибал цска, постоянно они в финалах с 2018 цска выходит в финал. Как всегда остаётся болеть за восток😊
Заколебал не приняли ?
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WSW
Ответ Wayne Gretzky 99
Можно подумать, что все остальные подвижники.
Передвижники
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Radik_2.0
это мы ещё пару лет назад в июле знали
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LeoMan
Буду болеть за ска,за коней тошнит
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krupin82
Прибили паровозов полосатики
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SuperSpartakM
Ну да - показали нам в первых раундах: "Смотрите какая у нас лига - борьба в каждой серии!!!" А на выходе предсказуемые финалы СКА -ЦСКА и Ак Барс - Авангард. И если запад вообще безвариантный, то на востоке соперника барсов было предсказать чуть сложнее!
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MikhaL
Скучно…
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Xell
Этот финал никому не интересен. Так что вообще пофиг.
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Xell
Могли бы и 1 апреля в свой праздник так сказать))
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Артём Коковихин
Ля как же везёт цске в 7 матчах с прошлого года, писец какойто ска, магнитка, сева, теперь вот локо. При всей кринжовости ска надеюсь что они выйдут в финал. Меня уже закалибал цска, постоянно они в финалах с 2018 цска выходит в финал. Как всегда остаётся болеть за восток😊
+10
-6
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dzenga 1
Ответ Ебздрогыч
Роснефть vs Газпром, все как обычно
Роснефть vs Газпром = blue water
+1
-5
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Алексей Викторович
"Самый интересный сезон кхл", кричали они...
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Morjak Papai
Даже уравниловка по бюджетам не помогает
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Sanan1908
Вот это разнообразие конечно)) не то что ваш Нхл)))
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Imperor7
Классика
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