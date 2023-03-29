ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд

сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

Команды сыграют между собой на этой стадии турнира в седьмой раз за восемь последних розыгрышей финалов конференций.

Они играли в финале Запада в 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 и 2022 годах.

В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен после 1/8 финала из-за коронавируса.

Серия СКА – ЦСКА начнется 2 апреля в Санкт-Петербурге.