Арсений Грицюк: «У «Ак Барса» есть ребята, которые будут лезть под кожу, но это только задорит. У нас любой может подраться, если надо» 

заявил, что в « » любой может подраться и постоять за команду.

Омский клуб сыграет с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Плей-офф не то время, когда тренируешь какие-то личные навыки. Показываем все, что приобрели за сезон, в свободное время занимаемся восстановлением. Надо правильно подойти к серии с « ». У них подзатянулась битва с «Адмиралом», но никогда не знаешь, кто в каком тонусе будет.

Конечно, мы готовы к Казани, все время встречаемся с ними в плей-офф. Не хотелось бы прерывать нашу масть, настраиваемся на хороший хоккей. Я раньше никогда в плей-офф не играл против . Вчера вот с созванивались, спрашивал, как ему тренер, как коллектив. Я только рад, что смогу сыграть против такого сильного тренера, для меня это большая ответственность.

У «Ак Барса» есть ребята, которые будут лезть под кожу, но меня это только задорит, придает еще больших эмоций. Тогда игра получается более жесткой, и смотреть ее намного интереснее. Конечно, придется где-то потолкаться, но если надо, то у нас любой может подраться, постоять за команду. Пришло время, когда некуда отступать, когда нет смысла жалеть себя», – сказал нападающий «Авангарда».