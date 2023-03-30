Арсений Грицюк: «У «Ак Барса» есть ребята, которые будут лезть под кожу, но это только задорит. У нас любой может подраться, если надо» 

Теги Ак Барс Авангард драки Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Семенов Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк заявил, что в «Авангарде» любой может подраться и постоять за команду.

Омский клуб сыграет с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Плей-офф не то время, когда тренируешь какие-то личные навыки. Показываем все, что приобрели за сезон, в свободное время занимаемся восстановлением. Надо правильно подойти к серии с «Ак Барсом». У них подзатянулась битва с «Адмиралом», но никогда не знаешь, кто в каком тонусе будет.

Конечно, мы готовы к Казани, все время встречаемся с ними в плей-офф. Не хотелось бы прерывать нашу масть, настраиваемся на хороший хоккей. Я раньше никогда в плей-офф не играл против Билялетдинова. Вчера вот с Кириллом Семеновым созванивались, спрашивал, как ему тренер, как коллектив. Я только рад, что смогу сыграть против такого сильного тренера, для меня это большая ответственность.

У «Ак Барса» есть ребята, которые будут лезть под кожу, но меня это только задорит, придает еще больших эмоций. Тогда игра получается более жесткой, и смотреть ее намного интереснее. Конечно, придется где-то потолкаться, но если надо, то у нас любой может подраться, постоять за команду. Пришло время, когда некуда отступать, когда нет смысла жалеть себя», – сказал нападающий «Авангарда».

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13 комментариев

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Персональные данные Номер 67327384
Ответ ЧакЧак
Ава ныть начнет сразу же
Ну как блохастые ныли при знарке, вас не переплюнешь, великие болелы
0
-2
-2
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Александр Невский
Акбарс надеется на судью , но Авангард выиграет серию 4-0
+2
-4
-2
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ЧакЧак
Ава ныть начнет сразу же
+1
-6
-5
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Серый
Ответ Hola Hola
Вот только не надо с ними драться. Они для этого и будут под кожу лезть.
Ну да, поэтому Билялетдинов запретил драться игрокам Ак Барса в серии с НХ.
+5
-1
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Angryslon
Во всём!
Не аргумэнт
+1
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Angryslon
Ответ Персональные данные Номер 67327384
А в чем их несопоставимость?
Во всём!
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Hola Hola
Вот только не надо с ними драться. Они для этого и будут под кожу лезть.
+4
-4
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ BLAD
Опять-таки сопли потекли, узнаю цыплят...
Я просто обозначил фактор за счет которого Ак Барс может пройти дальше. А такие сопливые бабы как ты сразу реагируете на эмоциях
+3
-3
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Angryslon
Ты нашёл с кем Ковальчука сравнивать.
А в чем их несопоставимость?
+1
-3
-2
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Angryslon
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Если сравнивать с 2021 годом, то ситауция зеркальная получается. У Авангарда тогда был "звёздный" игрок Ковалчек и Авангард прошел дальше. А у Ак Барса сейчас Псой Радуленко. Это может быть ключевым фактором
Ты нашёл с кем Ковальчука сравнивать.
+4
-4
0
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BLAD
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Если сравнивать с 2021 годом, то ситауция зеркальная получается. У Авангарда тогда был "звёздный" игрок Ковалчек и Авангард прошел дальше. А у Ак Барса сейчас Псой Радуленко. Это может быть ключевым фактором
Опять-таки сопли потекли, узнаю цыплят...
+4
-7
-3
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Игорь Климов
Это верно, игроки Авангарда всегда славились несгибаемым командным духом в драках, Витязь не даст соврать.
+6
-6
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Персональные данные Номер 67327384
Если сравнивать с 2021 годом, то ситауция зеркальная получается. У Авангарда тогда был "звёздный" игрок Ковалчек и Авангард прошел дальше. А у Ак Барса сейчас Псой Радуленко. Это может быть ключевым фактором
+1
-5
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