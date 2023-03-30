Радулов о перекрестном плей-офф: «Это никому не нужно. Что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Они заслужили свои места»

заявил, что в проведении перекрестного плей-офф нет смысла.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в седьмой раз за восемь последних розыгрышей. После этого глава ФХР Владислав Третьяк заявил о необходимости внедрения перекрестной системы плей-офф.

«Я думаю, что это никому не нужно. Не нужно ничего менять, смысла нет.

Кто-то хочет увидеть другие матчи на Западе, но что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Покажите мне того, кому это не нравится. Может, кому-то из болельщиков?

Выходи и обыгрывай их, доказывай, что ты лучше. ЦСКА и СКА заслужили свои места в полуфинале, хотя « » дал классный бой. Даже переигрывали в некоторых матчах, но этого не хватило», – сказал нападающий « ».