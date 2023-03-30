Радулов о перекрестном плей-офф: «Это никому не нужно. Что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Они заслужили свои места»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив СКА болельщики Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Александр Радулов заявил, что в проведении перекрестного плей-офф КХЛ нет смысла.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в седьмой раз за восемь последних розыгрышей. После этого глава ФХР Владислав Третьяк заявил о необходимости внедрения перекрестной системы плей-офф.

«Я думаю, что это никому не нужно. Не нужно ничего менять, смысла нет.

Кто-то хочет увидеть другие матчи на Западе, но что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Покажите мне того, кому это не нравится. Может, кому-то из болельщиков?

Выходи и обыгрывай их, доказывай, что ты лучше. ЦСКА и СКА заслужили свои места в полуфинале, хотя «Локомотив» дал классный бой. Даже переигрывали ЦСКА в некоторых матчах, но этого не хватило», – сказал нападающий «Ак Барса».

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26 комментариев

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Карел Гот
Ответ cry
Это слабый запад боится... Лет десять назад проводили в молодёжке эксперимент в розыгрыше КУБКЕ ХАРЛАМОВА. 1 западная команда проводила серию с 8 восточной, 2 с 7 и так далее... Так вот после первого круга НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ С ЗАПАДА!!!
То-то в МХЛ кубки восточные команды из года в год берут.
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srs
Ответ Shamarin
Ты забываешь о самом главном. Тренеру СКА бояться нечего, он будет рулить, пока сам себя не уволит, а вот его коллегам из Казани и Магнитогорска очень жалко терять свои тёплые места. Поэтому они начнут перестраховываться автобусами..
Билл напишет по собственному скорее всего
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Кеша
Ответ Kyancey
А что хорошего в этом? В том, что интриги в КХЛ нет от слова совсем? Кому интересно было бы смотреть на 7 подряд полуфиналов ЛЧ «Реал» - «Бавария», например? А что, тоже 2 лучших клуба Европы? Или в футболе так не работает? Регламент 100% надо менять, хотя с другой стороны, пока эти 2 клуба будут личной игрушкой олигархов, никаких изменений в нашем хоккее не будет
Если бы Вы видели фото этого персонажа в Джерси с #1 и оперевшись на клюшку на прямых ногах , то вопросов относительно авторитетности мнения у Вас не возникло бы . Там то ли клюшка меня тащит , то ли я ее вожу . Того и гляди от ветра упадёт .
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Angryslon
Ответ Дмитрий Соболев
боится Сашка ,что тогда с востока в финалах не будет никого,лет эдак 7
Может с запада?
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Shamarin
Ответ srs
Но против Играющего СКА ведь АБ и Магнитка должны Играть так будто ими рулит Ларионов. Осторожничать нельзя?
Ты забываешь о самом главном. Тренеру СКА бояться нечего, он будет рулить, пока сам себя не уволит, а вот его коллегам из Казани и Магнитогорска очень жалко терять свои тёплые места. Поэтому они начнут перестраховываться автобусами..
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Игорь Климов
Нужна общая турнирная таблица, как это было в первый год КХЛ, и трёхочковая система.
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*BG*
Ответ cry
Это слабый запад боится... Лет десять назад проводили в молодёжке эксперимент в розыгрыше КУБКЕ ХАРЛАМОВА. 1 западная команда проводила серию с 8 восточной, 2 с 7 и так далее... Так вот после первого круга НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ С ЗАПАДА!!!
Выборка из одного сезона МХЛ? Сильно.
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srs
Ответ Xell
За всех не говори, если ты боишься играть со Ска и Цска это твоя проблема) Лично я бы хотел увидеть игры и серии восточных клубов с западными.
Но против Играющего СКА ведь АБ и Магнитка должны Играть так будто ими рулит Ларионов. Осторожничать нельзя?
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Shamarin
Ответ Kyancey
А что хорошего в этом? В том, что интриги в КХЛ нет от слова совсем? Кому интересно было бы смотреть на 7 подряд полуфиналов ЛЧ «Реал» - «Бавария», например? А что, тоже 2 лучших клуба Европы? Или в футболе так не работает? Регламент 100% надо менять, хотя с другой стороны, пока эти 2 клуба будут личной игрушкой олигархов, никаких изменений в нашем хоккее не будет
Если они перестанут быть игрушкой олигархов, то бюджеты упадут в разы и тогда даже эти чудо-мастера клюшкошайбы разъедутся по Даниям, Венгриям и прочим Румыниям.
В итоге получится уровень хоккея, который сейчас есть в ВХЛ и МХЛ. Там всё как тебе нравится, и каждый год новые фавориты. Что мешает начинать болеть за них уже сейчас?
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Kyancey
А что хорошего в этом? В том, что интриги в КХЛ нет от слова совсем?
Кому интересно было бы смотреть на 7 подряд полуфиналов ЛЧ «Реал» - «Бавария», например? А что, тоже 2 лучших клуба Европы? Или в футболе так не работает?
Регламент 100% надо менять, хотя с другой стороны, пока эти 2 клуба будут личной игрушкой олигархов, никаких изменений в нашем хоккее не будет
+2
-2
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*BG*
Ответ mmg73
Перекрёстный плей-офф это лучший вариант. Если бы в этом году был такой регламент, то Ску и Цску могли выкинуть уже в первом раунде. Попади они на моряков или нефть.
Такой большой, а в сказки веришь.
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cry
Это слабый запад боится...
Лет десять назад проводили в молодёжке эксперимент в розыгрыше КУБКЕ ХАРЛАМОВА. 1 западная команда проводила серию с 8 восточной, 2 с 7 и так далее...
Так вот после первого круга НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ С ЗАПАДА!!!
+3
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Дмитрий Соболев
Ответ Shamarin
Хорошо, что Ярославль вылетел, Так хоть какое-то подобие хоккея будет. Иначе бы Никитин там весь лед автобусами заставил на потеху почитателям творчества президента Яковлева. Уровень лиги и так ниже плинтуса, а эти гении тренерской мысли (с шестнадцатого места по забитым шайбам) делают его вообще не смотрибельным..
причем тут локомотив ,разговор в принципе про все команды
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Shamarin
Ответ Дмитрий Соболев
она меня не удивит,Я ее знаю. Просто команды с запада проходят такой квест из ска,ЦСКА,локо,торпедо,Северсталь сериями по 7 матчей. А восток подходит к финалу слегка вспотевши
Хорошо, что Ярославль вылетел, Так хоть какое-то подобие хоккея будет. Иначе бы Никитин там весь лед автобусами заставил на потеху почитателям творчества президента Яковлева. Уровень лиги и так ниже плинтуса, а эти гении тренерской мысли (с шестнадцатого места по забитым шайбам) делают его вообще не смотрибельным..
+1
-3
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mmg73
Перекрёстный плей-офф это лучший вариант. Если бы в этом году был такой регламент, то Ску и Цску могли выкинуть уже в первом раунде. Попади они на моряков или нефть.
+3
-3
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Дмитрий Соболев
Ответ Большое сердце Неймара
по твоей логике последние КГ должны были выигрываться командами с Запада. статистику посмотри, она тебя удивит
она меня не удивит,Я ее знаю. Просто команды с запада проходят такой квест из ска,ЦСКА,локо,торпедо,Северсталь сериями по 7 матчей. А восток подходит к финалу слегка вспотевши
+3
-6
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k.vlad
В этом был бы смысл, если бы они зарабатывали на играх, если одних содержит газпром, а других роснефть какая разница на каком этапе сыграет нефть с газо??))
+2
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Евгений Смирнов
Как же санек снова залюбовал колхозную лигу
+3
-3
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k.vlad
А чем недоволен третьяк? что два недораса встречаются рано? Если игры на вылет, какая разница?
+2
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mantruck
СКА и ЦСКА такой ПО не нужен, они до финала доходят спокойненько, не тратя лишние силы на долгие перелёты, у них все игры в "шаговой" доступности
+8
-4
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Большое сердце Неймара
Ответ Дмитрий Соболев
боится Сашка ,что тогда с востока в финалах не будет никого,лет эдак 7
по твоей логике последние КГ должны были выигрываться командами с Запада. статистику посмотри, она тебя удивит
+9
0
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Дмитрий Соболев
боится Сашка ,что тогда с востока в финалах не будет никого,лет эдак 7
+5
-8
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Ясен Хююге
Саня не отошел похоже до сих пор от питерского камбэка с конями) че там по слухам и ак барс могут на запад двинуть? поинтереснее может стать в теории, но лоббистов у такой затеи думаю не слишком много в лиге и ФХР (читай лиге)
+1
-1
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Винтовка_Латыпова
Неужто снова в Москву собрался? Или в Питере захотелось поиграть?
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Shamarin
Сейчас нафталиновые друзья вылезут из своих шкафов и расскажут, что места больше заслуживают всякие торпеды с динамами..
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