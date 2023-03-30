Радулов о перекрестном плей-офф: «Это никому не нужно. Что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Они заслужили свои места»
Александр Радулов заявил, что в проведении перекрестного плей-офф КХЛ нет смысла.
Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в седьмой раз за восемь последних розыгрышей. После этого глава ФХР Владислав Третьяк заявил о необходимости внедрения перекрестной системы плей-офф.
«Я думаю, что это никому не нужно. Не нужно ничего менять, смысла нет.
Кто-то хочет увидеть другие матчи на Западе, но что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Покажите мне того, кому это не нравится. Может, кому-то из болельщиков?
Выходи и обыгрывай их, доказывай, что ты лучше. ЦСКА и СКА заслужили свои места в полуфинале, хотя «Локомотив» дал классный бой. Даже переигрывали ЦСКА в некоторых матчах, но этого не хватило», – сказал нападающий «Ак Барса».
В итоге получится уровень хоккея, который сейчас есть в ВХЛ и МХЛ. Там всё как тебе нравится, и каждый год новые фавориты. Что мешает начинать болеть за них уже сейчас?
Кому интересно было бы смотреть на 7 подряд полуфиналов ЛЧ «Реал» - «Бавария», например? А что, тоже 2 лучших клуба Европы? Или в футболе так не работает?
Регламент 100% надо менять, хотя с другой стороны, пока эти 2 клуба будут личной игрушкой олигархов, никаких изменений в нашем хоккее не будет
Лет десять назад проводили в молодёжке эксперимент в розыгрыше КУБКЕ ХАРЛАМОВА. 1 западная команда проводила серию с 8 восточной, 2 с 7 и так далее...
Так вот после первого круга НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ С ЗАПАДА!!!