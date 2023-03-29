Брагин о том, что ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд: «Это говорит об одном – сильнее них никого нет»
Валерий Брагин не удивлен тем, что «Локомотив» дал бой ЦСКА в плей-офф.
Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.
«Для меня неудивительно, что «Локомотив» дал такой бой ЦСКА. Команда готовилась весь сезон, хорошо играли в регулярке. Плюс у ярославцев хороший сплав молодых и опытных хоккеистов.
Есть ли у СКА сверхмотивация на серию с ЦСКА, потому что в прошлом году в плей-офф не удалось пройти московских армейцев? Мотивация есть всегда. Обе команды будут настраиваться серьезно.
То, что мы уже пятый сезон подряд видим в финале Западной конференции одни и те же команды, говорит об одном – сильнее них никого нет», – сказал тренер-консультант СКА.
СКА в этот ПО вошел с вратарем-дебютантом из своей школы и без единого топового ЦФ. Центральная линия Хуснутдинов (хоть и очень талантливый, но молодой) - Воробьев (от которого без сожаления избавился СЮ) - Глотов (никогда выше Сочи не забирался) - Прохоркин (год не играл, последний раз преодолел планку хотя бы 30 очков в том самом сезоне 18/19) вообще не внушает трепет сопернику.
У ЦСКА сегодня играли такие монстры как Мингачев, Полтапов, Макаров, Брюквин.
Обе армейские команды давно не дримтим и не галактикос.