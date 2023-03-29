Брагин о том, что ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд: «Это говорит об одном – сильнее них никого нет»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Валерий Брагин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Брагин не удивлен тем, что «Локомотив» дал бой ЦСКА в плей-офф.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

«Для меня неудивительно, что «Локомотив» дал такой бой ЦСКА. Команда готовилась весь сезон, хорошо играли в регулярке. Плюс у ярославцев хороший сплав молодых и опытных хоккеистов.

Есть ли у СКА сверхмотивация на серию с ЦСКА, потому что в прошлом году в плей-офф не удалось пройти московских армейцев? Мотивация есть всегда. Обе команды будут настраиваться серьезно.

То, что мы уже пятый сезон подряд видим в финале Западной конференции одни и те же команды, говорит об одном – сильнее них никого нет», – сказал тренер-консультант СКА.

ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд

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13 комментариев

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Mi4eL
К сожалению на западе нет конкурентов для двух армейских команд. охк развалилось что первый раунд уже пройти не может. Локо пока что не наиграл этот опыт да и хоккей Никитина....не знаю я не верю в него. Он выиграл один раз при неограниченном потолке..... попробовать бы разок перекрёстый плей офф...
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Кеша
Ответ fil_spb
Давно уже не так. Ты как будто из 2018 пишешь. СКА в этот ПО вошел с вратарем-дебютантом из своей школы и без единого топового ЦФ. Центральная линия Хуснутдинов (хоть и очень талантливый, но молодой) - Воробьев (от которого без сожаления избавился СЮ) - Глотов (никогда выше Сочи не забирался) - Прохоркин (год не играл, последний раз преодолел планку хотя бы 30 очков в том самом сезоне 18/19) вообще не внушает трепет сопернику. У ЦСКА сегодня играли такие монстры как Мингачев, Полтапов, Макаров, Брюквин. Обе армейские команды давно не дримтим и не галактикос.
Ай ай , какие вы несчастные . Какая у тебя оценка однобокая . Или ты состав своей любимой команды не знаешь? На кого рассчитан твой жалобный плач ?
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Валера Синюков
Это говорит о том, что богаче их клубов в России нет.
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Кеша
Сильнее главного тренера Романа Борисовича Ротенберга нет никого в КХЛ.
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Что скажешь?
Ответ Болельщик МГ
Это говорит о коррумпированности нашей страны
Полегчало
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fil_spb
Ответ Марат Валеев
Это говорит что лучших собрали у себя в клубах
Давно уже не так. Ты как будто из 2018 пишешь.

СКА в этот ПО вошел с вратарем-дебютантом из своей школы и без единого топового ЦФ. Центральная линия Хуснутдинов (хоть и очень талантливый, но молодой) - Воробьев (от которого без сожаления избавился СЮ) - Глотов (никогда выше Сочи не забирался) - Прохоркин (год не играл, последний раз преодолел планку хотя бы 30 очков в том самом сезоне 18/19) вообще не внушает трепет сопернику.

У ЦСКА сегодня играли такие монстры как Мингачев, Полтапов, Макаров, Брюквин.

Обе армейские команды давно не дримтим и не галактикос.
+2
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Марат Валеев
Это говорит что лучших собрали у себя в клубах
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Данила
Ответ loko 07.09.
Это говорит - бабки решают
У Локомотива с бабками всё нормально.
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Ковид 07.10.52
Это говорит, что у нас застой .....
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loko 07.09.
Это говорит - бабки решают
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Данила
Брагин точно сказал . Локомотив ещё не тот что был раньше.
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Сергей Исадченко
газ против нефти
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Болельщик МГ
Это говорит о коррумпированности нашей страны
+14
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