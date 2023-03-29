Брагин о том, что ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд: «Это говорит об одном – сильнее них никого нет»

не удивлен тем, что «Локомотив» дал бой ЦСКА в плей-офф.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции , где встретится со СКА.

«Для меня неудивительно, что « » дал такой бой ЦСКА. Команда готовилась весь сезон, хорошо играли в регулярке. Плюс у ярославцев хороший сплав молодых и опытных хоккеистов.

Есть ли у СКА сверхмотивация на серию с ЦСКА, потому что в прошлом году в плей-офф не удалось пройти московских армейцев? Мотивация есть всегда. Обе команды будут настраиваться серьезно.

То, что мы уже пятый сезон подряд видим в финале Западной конференции одни и те же команды, говорит об одном – сильнее них никого нет», – сказал тренер-консультант СКА.

ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд