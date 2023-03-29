Щитов о Ларионове: «Эксперты со стороны Питера стараются его ужалить и укусить. Ему завидуют те, кто не умеет так работать и разговаривать»

Теги СКА Торпедо ФХР Никита Щитов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Адмирал детский хоккей Хоккей

Никита Щитов считает, что хоккейное сообщество должно поддержать Игоря Ларионова.

«Торпедо» завершило выступление в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

«Видел, что кто-то из питерских тренеров говорил, что сюрприз преподнес «Адмирал», а не «Торпедо». Для тех, кто связан со СКА, Ларионов – человек, которого нельзя восхвалять.

Питер – один из флагманов в последнее время, и там пропагандируют играющий хоккей и стараются раскручиваться в медиа. В то же время Ларионов пришел только в этом сезоне и лишь на своем энтузиазме намного больше приподнял команду в СМИ. Он рассказывал много полезных вещей про детский хоккей, про питание, про тренерскую работу.

Ларионов подал хороший пример другим своим коллегам, которые тоже стали больше общаться с журналистами. Поэтому людям в системе СКА стало обидно, и эксперты со стороны Питера стараются его ужалить и укусить.

В петербургской команде такой впечатляющий тренерский штаб: специалист по катанию работал в Америке, тренер по физподготовке сотрудничал с клубами НБА. Здорово, что там помогают игрокам в развитии, но почему не делятся информацией с широким кругом людей?

Я считаю, что таких людей, как Ларионов, надо поддерживать. Как говорится, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Ларионов общается с детскими тренерам в Нижегородской области, проделывает огромный объем работы. Он сделал столько в информационном плане, сколько не делает Федерация хоккея России. Поэтому Ларионова нельзя гнобить. Такими людьми нужно дорожить.

Ему завидуют те, кто не умеет так работать и разговаривать. Поэтому я считаю, что хоккейное сообщество должно поддержать Ларионова. На мой взгляд, неправильно, что бывшие тренеры критикуют своих коллег. Вот говорили, что Михаил Кравец – тренер уровня «Амура» и «Витязя». Но что за клеймо? Это тоже команды КХЛ. В итоге Кравец вышел в финал конференции. Любят у нас людей задавить.

И если у Игоря Ларионова вдруг что-то не получится в следующем сезоне? Как будут смаковать, с потрохами съедят. На такое неприятно смотреть», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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11 комментариев

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Дмитрий Прокуда
Спокойно пацаны,грибная система сейчас настроена против Ларыча,хотят убить наш хоккей,мы в силах не позволить это сделать,?
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grom55
...эксперты... Во множественном числе м все кусаются? Можно бред конкретизировать?
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продавец-пипец
еврейские штучки в деле!!
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Andrey Bokov
ну, глупых людей везде хватает. то ,что человек работает в СКА или на СКА не говорит о том, что это умный человек. или хороший человек. в любом случае Игорю Ларионову почет и слава и успехов в работе. Хотел бы его в СКА посмотреть. Был бы ураган.
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Дмитрий9779
Не,ну хотелось бы не "где-то что-то слышал,что кто-то из тренеров связанных со СКА сказал",а конкретно кто
Мне хоккей Торпедо нравится,а сказано было кем-то в контексте,что Торпедо было фаворитом в серии с Динамо и их победа не является сенсацией.
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melmi
Да все адекватные люди поддерживают Ларионова
Первый год , уверен были и ошибки , но будет двигаться дальше не изменяю своему стилю
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Rundatgame
То есть кто-то из питерских тренеров выделив Адмирал, а не Торпедо, таким образом укусил и ужалил Ларионова?
Уверен, что Игорь Николаевич так не считает.
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Сергей Жарковский
Игорь хороший человек и думающий тренер! Что бы о нём не говорили, хочется верить: у него всё получится! Успехов!👏
+1
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Назар Игорь
Игорь Николаевич уважаемый специалист, никто не оспаривает его работу, но с неопытными ребятами надеяться на успех маловероятно.
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Филипп Петров
👏👏👏
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barbarian1991
Золотые слова, спасибо!
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