Щитов о Ларионове: «Эксперты со стороны Питера стараются его ужалить и укусить. Ему завидуют те, кто не умеет так работать и разговаривать»

считает, что хоккейное сообщество должно поддержать Игоря Ларионова.

« » завершило выступление в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

«Видел, что кто-то из питерских тренеров говорил, что сюрприз преподнес « », а не «Торпедо». Для тех, кто связан со , Ларионов – человек, которого нельзя восхвалять.

Питер – один из флагманов в последнее время, и там пропагандируют играющий хоккей и стараются раскручиваться в медиа. В то же время Ларионов пришел только в этом сезоне и лишь на своем энтузиазме намного больше приподнял команду в СМИ. Он рассказывал много полезных вещей про детский хоккей, про питание, про тренерскую работу.

Ларионов подал хороший пример другим своим коллегам, которые тоже стали больше общаться с журналистами. Поэтому людям в системе СКА стало обидно, и эксперты со стороны Питера стараются его ужалить и укусить.

В петербургской команде такой впечатляющий тренерский штаб: специалист по катанию работал в Америке, тренер по физподготовке сотрудничал с клубами НБА. Здорово, что там помогают игрокам в развитии, но почему не делятся информацией с широким кругом людей?

Я считаю, что таких людей, как Ларионов, надо поддерживать. Как говорится, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Ларионов общается с детскими тренерам в Нижегородской области, проделывает огромный объем работы. Он сделал столько в информационном плане, сколько не делает Федерация хоккея России. Поэтому Ларионова нельзя гнобить. Такими людьми нужно дорожить.

Ему завидуют те, кто не умеет так работать и разговаривать. Поэтому я считаю, что хоккейное сообщество должно поддержать Ларионова. На мой взгляд, неправильно, что бывшие тренеры критикуют своих коллег. Вот говорили, что Михаил Кравец – тренер уровня «Амура» и «Витязя». Но что за клеймо? Это тоже команды КХЛ. В итоге Кравец вышел в финал конференции. Любят у нас людей задавить.

И если у вдруг что-то не получится в следующем сезоне? Как будут смаковать, с потрохами съедят. На такое неприятно смотреть», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.