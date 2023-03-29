ЦСКА сыграет со СКА в финале Запада. Команда Федорова победила «Локомотив» 4-3 в серии
ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу в седьмом матче против «Локомотива» (5:0).
Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3.
Напомним, в первом раунде клуб из Москвы выиграл у «Северстали» со счетом 4-3 в серии.
В финале Западной конференции ЦСКА встретится со СКА.
- для Авангарда это 4-й по счёту финал конференций за 14 сезонов (15 - 2020 "ковидный");
- для ЦСКА и Ак Барса это будут 7-е финалы конференции за все 14 сезонов (15 - 2020 "ковидный");
- для СКА это 10-й по счёту финал конференций за 14 сезонов (15 - 2020 "ковидный").