ЦСКА сыграет со СКА в финале Запада. Команда Федорова победила «Локомотив» 4-3 в серии

Теги ЦСКА Локомотив СКА Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу в седьмом матче против «Локомотива» (5:0).

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3.

Напомним, в первом раунде клуб из Москвы выиграл у «Северстали» со счетом 4-3 в серии.

В финале Западной конференции ЦСКА встретится со СКА.

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78 комментариев

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Евгений Солонинкин
Кстати говоря:
- для Авангарда это 4-й по счёту финал конференций за 14 сезонов (15 - 2020 "ковидный");
- для ЦСКА и Ак Барса это будут 7-е финалы конференции за все 14 сезонов (15 - 2020 "ковидный");
- для СКА это 10-й по счёту финал конференций за 14 сезонов (15 - 2020 "ковидный").
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Михаил Сибен
Ответ *BG*
Армейцев - с победой и проходом в следующий раунд КГ! Парни - красавцы!!! Сыграли четко, собранно. Отлично отработали в защите. Реализация моментов - шикарная! Прохор Полтапов с Абрамовым отжигали капитально. Рейдеборн - красава! Локомотив и его болельщиков - спасибо за интереснейшую серию. С вашей командой было очень тяжело играть. Бились до упора. Молодцы! Отдельное спасибо болельшикам Локо за отсутствие грязи на ветках во время наших игр. Не расстраивайтесь сильно.
финал ЦСКА -Авангард ЦСКА прогнозируемый чемпион
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Андрей Андреев
Ответ barbarian1991
Локомотив вышел на решающий период в сезоне при счёте 0:3. За 5 минут пропустили гол, получили ещё несколько атак и град бросков. Андронов в перерыве говорил, мол, надо в свой хоккей играть, вот и играли. Унылый безыдейный автобус. Сочувствую ярославским болельщикам, самому конский финал осточертел.
Просто тупо слили игру, не в первый раз...это ж бизнес ...с двух столиц сборы будут ого-го...а с Локо чего брать...играют тягомотина, мешки с окладами по 80-сят мультов,а толка нет...все падают, как по грядкам бегают...по ТВ показывать ..тоже Мудянка с тактикой Никитина...политикой Яковлева и все такое ...в общем все закономерно...болеть осталось за Авангард...да и тем новую арену отбивать надо...так что наперед все как бы известно и понятно....скурвилась вся лига...а болельщика шкурят...эх Советский соревновательный хоккей где ты ..последние две три команды должны уходить в низшую лигу,на их место должны приходить первые лидеры из той лиги...как все раньше было...а это все так картинка....слов нет...обойдусь без фамилий
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Игорь Иванов
С победой Армейцы!!! Едем домой, настроение супер. Не унижая достоинств Локомотива, победа сегодня показалась очень лёгкой, сыграли как по учебнику Спасибо команде за праздник!!!
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Евгений Конюхов
Ответ Остап Бендер
Как обычно, финал в полуфинале, потому как Восток потом без шансов
Ну ну
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Дмитрий Казаков
Ответ Павел Аникеев
ЦСКА, что бы добраться до этой стадии, пришлось в текущем розыгрыше вытаскивать две семиматчевые серии. Так что говорить о том, что все было предсказано и давно предрешено просто глупо. 14 игр, это овердохрена на две серии. Можно что угодно говорить, но заслужили.
В своём уме? овердохрена это Тампа в прошлом сезоне с равными соперниками 23 игры до финала, не считая 82-х в регулярке. Здесь же на классе, вполноги, не напрягаясь.
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2MIRAK2
жалко локомотив
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Andrey Bokov
Ответ Андрей
Блин из года в год одно и то же им самим то интересно?
это вы про тампу с тремя финалами подряд?
+3
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LeoMan
Ответ Павел Аникеев
ЦСКА, что бы добраться до этой стадии, пришлось в текущем розыгрыше вытаскивать две семиматчевые серии. Так что говорить о том, что все было предсказано и давно предрешено просто глупо. 14 игр, это овердохрена на две серии. Можно что угодно говорить, но заслужили.
Они на допинге
+1
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Андрей
План конспект выполнен !
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Дмитрий Крюков
Сегодня 50 лет Сергею Чумину, знаменитому бородатому болельщику ЦСКА) думаю, ребята знали
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Volzhanin - 34
Продажная лига
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Павел Аникеев
ЦСКА, что бы добраться до этой стадии, пришлось в текущем розыгрыше вытаскивать две семиматчевые серии. Так что говорить о том, что все было предсказано и давно предрешено просто глупо. 14 игр, это овердохрена на две серии. Можно что угодно говорить, но заслужили.
+3
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Ибн Хоттабыч
Ответ Vovan94
Опять смотреть только Восток. Сколько можно,а? Чем таким провинились любители хоккея в нашей стране? И на 90% уверен что ЦСКА будет в 5 финале подряд.
Я не пойму, а что вы предлагаете? Чтобы ЦСКА специально проиграл и не играл в финале конференции?
+4
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Ибн Хоттабыч
Ответ Рикардо Милос
Смеёмся всем Востоком над оригинальностью финала Запада
Можно подумать на Востоке произошло что-то неожиданное.
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genowayy
Ответ Даня Чебыкин
это никитин... большего от него ждать нельзя
Более того, это то, во что локомотив всегда и играл
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Sobachkin
Никакой интриги давно нет в КХЛ
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m2n2
Ответ Leha82
такой дешевый хоккей. играют так как спланировано. тошно уже от этого хоккея.
ага не считая 6:2 в Ярославле таких счетов не было
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Андрей
Там ротен решает
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Павел Киселев
Надеюсь то, что они сыграли на 3 игры больше всё-таки скажется.
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Domrcheva the best
Ну если Ска и в этот раз сольётся роснефти, у которой 2 серии по 7 матчей были, то можно расформировывать команду
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spetstorg76@mail.ru
Фу блин! Аж 🤢 🤮
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Остап Бендер
Как обычно, финал в полуфинале, потому как Восток потом без шансов
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Андрей
Дальше даже смотреть не интересно
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m2n2
Ответ Sanchello
ой да ладно тебе, угомонись уже. так сильно прям подгорает что-ли?
не подгорает ,веруют тут в себя всякие
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