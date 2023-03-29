ЦСКА сыграет со СКА в финале Запада. Команда Федорова победила «Локомотив» 4-3 в серии

ЦСКА вышел в финал Западной конференции .

Команда тренера одержала победу в седьмом матче против « » (5:0).

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3.

Напомним, в первом раунде клуб из Москвы выиграл у «Северстали» со счетом 4-3 в серии.

В финале Западной конференции встретится со СКА.