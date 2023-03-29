Майоров о возвращении Федотова в ЦСКА: «Армейцам придется подумать, прежде чем решиться на такой шаг. У них есть два приличных вратаря»

Борис Майоров высказался о возможном возвращении в ЦСКА.

Ранее клуб сообщил, что готов рассмотреть возможность возвращения вратаря после увольнения из армии.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Федотов может вернуться в ЦСКА, Ивану же всего 26 лет. В молодом возрасте год простоя переносится легче. Вот если бы ему было уже за тридцать, тогда другое дело. А для Федотова сейчас все возможно, восстановится.

Конечно, для этого потребуется время и серьезная работа. Но если ЦСКА заявляет, что готов за это взяться, карты им в руки.

– Для ЦСКА приглашение Федотова – хороший вариант?

– Армейцам придется подумать, прежде чем решиться на такой шаг. У них сейчас есть два приличных вратаря. Но если в ЦСКА считают, что Федотов станет лучше, когда наберет кондиции, надо с ним работать. Нужна вера тренерского штаба в Ивана, тогда он нормально восстановится и выйдет на хороший уровень.

– У Федотова не будет обид на ЦСКА? Ведь армейский клуб наверняка мог его вытащить из вооруженных сил и вернуть в хоккей еще по ходу этого сезона. Но не сделал этого.

– Не знаю. Тут многое зависит от того, какую позицию занимал ЦСКА год назад, когда Федотова призвали в армию. А это мало кому известно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.