ЦСКА забил 2 гола с 5 бросков в 1-м периоде матча с «Локомотивом»
ЦСКА 5 раз бросил по воротам «Локомотива» в первом периоде матча плей-офф.
Команды проводят седьмую игру серии второго раунда Кубка Гагарина.
По итогам первой двадцатиминутки команда тренера Игоря Никитина перебросала ЦСКА со счетом 12:5, но ни разу не отличилась.
После первого периода ЦСКА вел 2:0. На 34-й минуте счет стал 3:0 в пользу московского клуба. ЦСКА забил первым броском во втором периоде.
Локомотив атакует, но на пятаке никого нет, вратарь видит всё, в таком случаи трудно забросить.