ЦСКА забил 2 гола с 5 бросков в 1-м периоде матча с «Локомотивом»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА 5 раз бросил по воротам «Локомотива» в первом периоде матча плей-офф.

Команды проводят седьмую игру серии второго раунда Кубка Гагарина.

По итогам первой двадцатиминутки команда тренера Игоря Никитина перебросала ЦСКА со счетом 12:5, но ни разу не отличилась.

После первого периода ЦСКА вел 2:0. На 34-й минуте счет стал 3:0 в пользу московского клуба. ЦСКА забил первым броском во втором периоде.

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4 комментария

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Андрей Палей
От болельщика Авангарда, Топил за Локомотив! Просто симпотичная команда и тренер у вас наш Омский отличный защитник в прошлом!!!
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Валерий Асанов
В одну калитку.....а счастье было так близко ..
+2
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Эдуард Элверс
А во втором вообще видимо первым броском забили шайбу.
Локомотив атакует, но на пятаке никого нет, вратарь видит всё, в таком случаи трудно забросить.
+6
0
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Андрей Палей
Почему нет удаление у коней в конце второго периода? Над Локомотивом.
+2
-2
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