ЦСКА забил 2 гола с 5 бросков в 1-м периоде матча с «Локомотивом»

5 раз бросил по воротам « » в первом периоде матча плей-офф.

Команды проводят седьмую игру серии второго раунда Кубка Гагарина.

По итогам первой двадцатиминутки команда тренера перебросала ЦСКА со счетом 12:5, но ни разу не отличилась.

После первого периода ЦСКА вел 2:0. На 34-й минуте счет стал 3:0 в пользу московского клуба. ЦСКА забил первым броском во втором периоде.