Александр Пашков: «Федотов сильнее Рейдеборна и Шарыченкова. ЦСКА вынужден оглядываться на собственные ворота в этом Кубке Гагарина»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Александр Шарыченков Иван Федотов Матч ТВ Адам Рейдеборн Хоккей

Александр Пашков считает, что Иван Федотов сильнее Адама Рейдеборна и Александра Шарыченкова.

Ранее ЦСКА сообщил, что готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после увольнения из армии.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– В нынешнем Кубке Гагарина Федотов ЦСКА не помешал бы?

– Иван сильнее обоих нынешних армейских вратарей – и Рейдеборна, и Шарыченкова. Учитывая возраст и класс игры, который Федотов ранее показывал, такой вратарь ЦСКА, конечно, пригодился бы.

– Вы согласны с мнением, что нынешняя вратарская бригада ЦСКА не соответствует чемпионскому составу?

– По сравнению с Федотовым, с которым ЦСКА стал чемпионом год назад, их уровень ниже. В нынешнем Кубке Гагарина армейцы вынуждены оглядываться на собственные ворота. Это в игре ЦСКА сразу чувствуется, – сказал олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Эдуард Элверс
Шарыченков вообще вратарь среднего класса. Не тянет он первого номера в ТОП клубах КХЛ. А для бэкапа дороговат.
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Александр Буркин
А вы думаете после этого Федотов вернется?
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