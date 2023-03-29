Новиков об НХЛ: «Передний край идеологической борьбы. Наши ребята под спортивным прикрытием решают политические вопросы, показывая лучшие качества русского человека»

высказался о планах вратаря продолжить карьеру в .

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«При всех разговорах о том, что Федотов кого-то там обманул или не обманул, он ехал на передний край идеологической борьбы. Он ехал играть в НХЛ.

Острее ситуации, где наши ребята могут себя проявить, нет. Они под спортивным прикрытием решают важнейшие политические вопросы, показывая лучшие качества русского человека.

НХЛ – это передовая для нашей страны. Больше мы нигде не можем себя проявить. Болельщики в Северной Америке проникаются нашим духом. Эти ребята несут туда нашу культуру и все лучшее, что мы там можем показать», – заявил заслуженный тренер России.