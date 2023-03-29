Новиков об НХЛ: «Передний край идеологической борьбы. Наши ребята под спортивным прикрытием решают политические вопросы, показывая лучшие качества русского человека»

Теги болельщики Филадельфия НХЛ Юрий Новиков Политика Иван Федотов Хоккей

Юрий Новиков высказался о планах вратаря Ивана Федотова продолжить карьеру в НХЛ.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«При всех разговорах о том, что Федотов кого-то там обманул или не обманул, он ехал на передний край идеологической борьбы. Он ехал играть в НХЛ.

Острее ситуации, где наши ребята могут себя проявить, нет. Они под спортивным прикрытием решают важнейшие политические вопросы, показывая лучшие качества русского человека.

НХЛ – это передовая для нашей страны. Больше мы нигде не можем себя проявить. Болельщики в Северной Америке проникаются нашим духом. Эти ребята несут туда нашу культуру и все лучшее, что мы там можем показать», – заявил заслуженный тренер России.

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5 комментариев

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Al561
Одни трындят мол почему нас забанили, спорт вне политики, а этот деятель хоккеистов в комиссары записывает))
+3
-1
+2
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Andrew Petrov
не судьба его манила и не золотая жила..🤔
0
0
0
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Александр Василич
Асёл....
+3
0
+3
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Бычара не краснодарский
🤡
+4
0
+4
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frol92
Да что ты такое, #####, несёшь?
+12
0
+12
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