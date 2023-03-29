Новиков о Федотове и возвращении в ЦСКА: «Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей клуба»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Юрий Новиков КХЛ Игорь Сечин Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Юрий Новиков считает, что ЦСКА совершит благородный поступок, если вернет Ивана Федотова

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Я с болью воспринял историю Федотова. Мы не знаем условий его службы. Я воспринял эту историю очень близко, потому что все это – судьба вратаря, хоккеиста, гражданина. У меня на этот счет есть свое мнение, я его уже высказывал. Я так понимаю, что его срок службы скоро закончится.

Надо сделать все, чтобы он вернулся в профессию и стал тем Федотовым, которым он был. Если люди, которые были задействованы в Ваниной судьбе, сделают все для того, чтобы вернуть его на хоккейную площадку, это будет благородным поступком с их стороны. Мы не имеем права так ломать судьбы.

Понятно, что такие разговоры просто так не начинаются. Если они пошли, то это делает честь руководителям ЦСКА. Мне стало легче на душе, когда вспомнили Ваню. Значит, руководители не забыли о нем, и они приложат все усилия для того, чтобы вернуть его на площадку. Возможно, ему придется провести еще год в этом клубе.

Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей ЦСКА. Мы не имеем права выбрасывать на обочину наших лучших спортсменов. Ваню поддерживают, его уважают и ждут, когда он выйдет на лед и станет прежним Федотовым», – сказал заслуженный тренер России. 

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17 комментариев

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mantruck
Сложный выбор у Федотова, если сразу послать ЦСКА и всю КХЛ, то наверняка после этого в ближайшие дни дадут подержать какой-нибудь секретный пакет.
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wolkov
благородные господа: сами в армейку загребли, сами вернуться заставили🤣🤣🤣 благородство примерно на таком же уровне, как при распятии, когда осужденного заставляли свой же крест на Голгофу нести перед тем, как его гвоздями к нему прибить🤣🤣🤣🤣
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Booligan
Ответ Adeen
Блин, если он щас сядет на самолёт и улетит в Филадельфию, где пошлёт на ### ЦСКА – слова плохого о нём не скажу.
в Северодвинске нет аэропорта, да и паспорт у командира части, куда он улетит?
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Booligan
Интересно, нет ли у этих упырей планов его шантажировать сверхсрочной
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vvl
руководителей надо отправить на переподготовку в Украину, всех.
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Adeen
Блин, если он щас сядет на самолёт и улетит в Филадельфию, где пошлёт на ### ЦСКА – слова плохого о нём не скажу.
+3
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viktorpavlov70
По принципу, мы тебя везде найдём, достанем и ещё один год ты должен отслужить у нас в воротах. Благородненько, однако!!
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Al561
Видать действительно готовят почву под его возвращение.
Время подходящее, не в августе же с ним контракт подписывать, надо проверить, какие навыки остались.
Ну конечно денег теперь ему много не положат, годика два попылит за ХК Игорь Иванович за еду, отработает, так сказать, по полной свою провинность.
Потом может и вольную дадут))
А если будет кочевряжится, то контракт могут и продлить, времена сейчас сложные, люди, прошедшие военную подготовку в дефиците, и места службы есть ответственные.
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Sever12
А в чём же сила и благородство, в правде?
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Амфитрион
Ответ Эдуард Элверс
Правда, это бред какой-то. Они его туда упекли же сами. Но с другой стороны, он сам тоже виноват, зачем было обещать и быковать потом. Контракт не стал подписывать. Его меняли с условием продления, а он в Пенсильванию собрался
Действительно, не по понятиям пацан поступил. Забыл где живет, братва напомнила.
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Эдуард Элверс
Ответ белая простыня олимпиады
Ахахаха, благородный😂😂😂 он что там курит?! отправить пацана в Северодвинск служить, а потом заставить играть ещё один год за это стойло он называет благородством?! совсем с головой не дружит?!
Правда, это бред какой-то. Они его туда упекли же сами. Но с другой стороны, он сам тоже виноват, зачем было обещать и быковать потом. Контракт не стал подписывать. Его меняли с условием продления, а он в Пенсильванию собрался
+3
-7
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Doronya
Жесткое лицемерие
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Игорь Иванов
Если у Ивана будут предложения, то просто не надо мешать ему возобновить карьеру там, где он решит.
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белая простыня олимпиады
Ахахаха, благородный😂😂😂 он что там курит?! отправить пацана в Северодвинск служить, а потом заставить играть ещё один год за это стойло он называет благородством?! совсем с головой не дружит?!
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Алексей Тарлыков
БЛАГОРОДНЫЙ?!
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Einfach Safari
Ответ Амфитрион
Единственный, хотя бы относительно "благородный" поступок - это спокойно отпустить его в Филадельфию. Хотя ко всей этой отвратительной ситуации слово благородный вообще не относится.
именно, наберёт форму в Лихай Вэлли , заиграет в лиге и забудет как страшный сон своих “добродетелей“
+5
-1
+4
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Амфитрион
Единственный, хотя бы относительно "благородный" поступок - это спокойно отпустить его в Филадельфию. Хотя ко всей этой отвратительной ситуации слово благородный вообще не относится.
+23
-1
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