Новиков о Федотове и возвращении в ЦСКА: «Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей клуба»

считает, что ЦСКА совершит благородный поступок, если вернет .

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Я с болью воспринял историю Федотова. Мы не знаем условий его службы. Я воспринял эту историю очень близко, потому что все это – судьба вратаря, хоккеиста, гражданина. У меня на этот счет есть свое мнение, я его уже высказывал. Я так понимаю, что его срок службы скоро закончится.

Надо сделать все, чтобы он вернулся в профессию и стал тем Федотовым, которым он был. Если люди, которые были задействованы в Ваниной судьбе, сделают все для того, чтобы вернуть его на хоккейную площадку, это будет благородным поступком с их стороны. Мы не имеем права так ломать судьбы.

Понятно, что такие разговоры просто так не начинаются. Если они пошли, то это делает честь руководителям . Мне стало легче на душе, когда вспомнили Ваню. Значит, руководители не забыли о нем, и они приложат все усилия для того, чтобы вернуть его на площадку. Возможно, ему придется провести еще год в этом клубе.

Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей ЦСКА. Мы не имеем права выбрасывать на обочину наших лучших спортсменов. Ваню поддерживают, его уважают и ждут, когда он выйдет на лед и станет прежним Федотовым», – сказал заслуженный тренер России.