Новиков о Федотове и возвращении в ЦСКА: «Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей клуба»
Юрий Новиков считает, что ЦСКА совершит благородный поступок, если вернет Ивана Федотова.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
«Я с болью воспринял историю Федотова. Мы не знаем условий его службы. Я воспринял эту историю очень близко, потому что все это – судьба вратаря, хоккеиста, гражданина. У меня на этот счет есть свое мнение, я его уже высказывал. Я так понимаю, что его срок службы скоро закончится.
Надо сделать все, чтобы он вернулся в профессию и стал тем Федотовым, которым он был. Если люди, которые были задействованы в Ваниной судьбе, сделают все для того, чтобы вернуть его на хоккейную площадку, это будет благородным поступком с их стороны. Мы не имеем права так ломать судьбы.
Понятно, что такие разговоры просто так не начинаются. Если они пошли, то это делает честь руководителям ЦСКА. Мне стало легче на душе, когда вспомнили Ваню. Значит, руководители не забыли о нем, и они приложат все усилия для того, чтобы вернуть его на площадку. Возможно, ему придется провести еще год в этом клубе.
Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей ЦСКА. Мы не имеем права выбрасывать на обочину наших лучших спортсменов. Ваню поддерживают, его уважают и ждут, когда он выйдет на лед и станет прежним Федотовым», – сказал заслуженный тренер России.
Время подходящее, не в августе же с ним контракт подписывать, надо проверить, какие навыки остались.
Ну конечно денег теперь ему много не положат, годика два попылит за ХК Игорь Иванович за еду, отработает, так сказать, по полной свою провинность.
Потом может и вольную дадут))
А если будет кочевряжится, то контракт могут и продлить, времена сейчас сложные, люди, прошедшие военную подготовку в дефиците, и места службы есть ответственные.