НХЛ. «Вашингтон» примет «Айлендерс», «Торонто» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» – с «Миннесотой»

Теги результаты Айлендерс Торонто Вашингтон Флорида Миннесота Колорадо НХЛ Хоккей

«Вашингтон» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» – с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Флорида
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Айлендерс
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Миннесота
Дата проведения
30 марта, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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57 комментариев

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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
ну,я даже,в таком состоянии,могу разобрать полы)))и я ,сейчас,не о покрытии)))а о двух полах))
Саня.. Опять на Чайковского потянуло..

Ты заканчивай уже с алкоголем - а то это уже Достоевшина какая-то получается..
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Суворов Антон
Ответ забил на оборону
действительно, уже больше месяца нет, хотя он всё-таки Вадик
Да, он мне писал, Вадим я! Родители так назвали!

Но против Яши Калифорнийского ничего против не имел.. Понимал, что в шутку и без злобства..
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e1ther - e1ther
Ответ забил на оборону
хотябы честно
ну,я даже,в таком состоянии,могу разобрать полы)))и я ,сейчас,не о покрытии)))а о двух полах))
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Интересно.. Скоро выборы.. Си одобрил кандидата.. Овечкин размышляет.. Надо ж как-то поддержать.. А как тут поддержишь, если из США тогда выкинут.. А если не поддержишь, то что скажет по этому поводу Саня Ижевский.. Он и джерси с моим именем купил.. Да.. Дилемма..
Причём так прикольно вышло. Приезжает значит китайский хозяин на свою родную русскую землю и объявляет, что "вот этот будет президентом, его выбирайте"))) Хотя Пу ещё не объявил, что станет баллотироваться в президенты. Ну кто Си такой, чтоб говорить такое? Ну он уже 25 год будет президентом к 2024, ну сколько можно то? Россия потихоньку становится китайской провинцией))
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забил на оборону
Ответ Суворов Антон
Интересно.. Куда делся Яша Калифорнийский.. Весёлый был.. Логичный.. Всё ЗОЖником хотел стать..
действительно, уже больше месяца нет, хотя он всё-таки Вадик
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забил на оборону
Ответ e1ther - e1ther
всегда)
хотябы честно
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забил на оборону
Ответ Суворов Антон
Интересно.. Скоро выборы.. Си одобрил кандидата.. Овечкин размышляет.. Надо ж как-то поддержать.. А как тут поддержишь, если из США тогда выкинут.. А если не поддержишь, то что скажет по этому поводу Саня Ижевский.. Он и джерси с моим именем купил.. Да.. Дилемма..
Ошибаетесь. Си не мог одобрить "кандидата", задолго до того, как "кандидат" таковым стал. Напомню, что "глава государства ещё не принял решения будет ли он баллотироваться на выборах президента РФ 2024" ©
По-факту, Си передал "дорогим россиянам" © - вот ваш кандидат. Т.е. официально провёл обряд уринотерапии в одной болшой, и казалось бы независимой стране.
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Суворов Антон
Интересно.. Куда делся Яша Калифорнийский.. Весёлый был.. Логичный.. Всё ЗОЖником хотел стать..
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Интересно.. Скоро выборы.. Си одобрил кандидата.. Овечкин размышляет.. Надо ж как-то поддержать.. А как тут поддержишь, если из США тогда выкинут.. А если не поддержишь, то что скажет по этому поводу Саня Ижевский.. Он и джерси с моим именем купил.. Да.. Дилемма..
я даже бухой,со слов мигрэнта,удивлен твоим мыслям,продолжай,чи пу)это же ваще потолок идеи)можно,я еще стописят,оформлю?
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e1ther - e1ther
Ответ забил на оборону
Пьян?
всегда)
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забил на оборону
Ответ e1ther - e1ther
вот ты вроде из Канады,а шутки воруешь у России)))как низко пало,наше гордое,дворянство))))
Пьян?
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Суворов Антон
Интересно.. Скоро выборы.. Си одобрил кандидата..

Овечкин размышляет..

Надо ж как-то поддержать.. А как тут поддержишь, если из США тогда выкинут..

А если не поддержишь, то что скажет по этому поводу Саня Ижевский.. Он и джерси с моим именем купил..

Да.. Дилемма..
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
У него закончился контракт, стороны не договорились, он ушёл. Это называется выкинули? Ты ж у нас вроде не такой наивный мальчик ;)
выкинули же,ну)
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
В том то и проблема, что из Вашика Барри правда выкинули и не хотели на его условия идти. А из Айлов его не уволили, а ему самому надоело быть тренером. Хотел заменить Лу на посту ГМ, но не дождался и ушёл в Нэшвилл
У него закончился контракт, стороны не договорились, он ушёл. Это называется выкинули? Ты ж у нас вроде не такой наивный мальчик ;)
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Фанат Ференцвароша
Ответ e1ther - e1ther
че вторично,если Барри нынче ГМ?)Антоша,окнись)))
В том то и проблема, что из Вашика Барри правда выкинули и не хотели на его условия идти. А из Айлов его не уволили, а ему самому надоело быть тренером. Хотел заменить Лу на посту ГМ, но не дождался и ушёл в Нэшвилл
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Суворов Антон
Торонто побеждай..

Айлендерсам помогай!
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Суворов Антон
Сегодня играет Торонто..

А значит Остон будет забивать!
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Иван Павлов
Ответ Фанат Ференцвароша
На флешскоре Барзала из списка "Не сыграет" переместили в список "Под вопросом". Будет смешно, если он именно против Вашика выйдет и поможет островам выиграть. Москвич этого не переживёт, ведь он больше всех злорадствовал над травмой Барзи)))
Он ещё даже кататься не начал, куда он там сыграет, типичный флэшскор)
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Mephi027
Нужен хет трик от Ови.

И никакие схемы тренера Ламберта не остановят его!
+2
-1
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Почему при прочтении этих строчек представляется Суворыч? «Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я люблю мороженое с шоколадной крошкой, я пришел, потому что здесь обещали мороженое. Вы думаете, я шучу? Я не шучу». Жалко его немного. Он же теперь как ребенок.
АХАХАХАХХА,мне сегодня ребята это,в телеги присылали)))жаль ты суть, судя не выдал))))когда и где он это сказал,и после чего)
+1
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
че вторично,если Барри нынче ГМ?)Антоша,окнись)))
Да, в Нешвилле..

И я за него рад!
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Ну так-то его из Айлендерс выкинули после позорного не выхода в ПО ;)
на самом деле,помню огромную статью про Троца и его сына)и мне кажется ,что в тот момент,подумал про его семью и выбор)
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hhlg
Почему при прочтении этих строчек представляется Суворыч?

«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я люблю мороженое с шоколадной крошкой, я пришел, потому что здесь обещали мороженое. Вы думаете, я шучу? Я не шучу».

Жалко его немного. Он же теперь как ребенок.
+4
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+4
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Барри никто не выкидывал,это ты ничего не знаешь,но на пять лет контракт давать не хотели,почему?одному греку известно)но давай теперь это отпустим,и будем жить с чем есть?)
Тем более..

Я тебе написал 5 составляющих Успеха!

Лучше по ним живи..

Гарантирую 100 процентный результат!
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Да живите, мне то что.. Мы Айлендерс! Остальное всё вторично!
че вторично,если Барри нынче ГМ?)Антоша,окнись)))
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