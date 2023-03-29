НХЛ. «Вашингтон» примет «Айлендерс», «Торонто» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» – с «Миннесотой»
«Вашингтон» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» – с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 30 марта, 02.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 30 марта, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ты заканчивай уже с алкоголем - а то это уже Достоевшина какая-то получается..
Но против Яши Калифорнийского ничего против не имел.. Понимал, что в шутку и без злобства..
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Овечкин размышляет..
Надо ж как-то поддержать.. А как тут поддержишь, если из США тогда выкинут..
А если не поддержишь, то что скажет по этому поводу Саня Ижевский.. Он и джерси с моим именем купил..
Да.. Дилемма..
Айлендерсам помогай!
А значит Остон будет забивать!
И никакие схемы тренера Ламберта не остановят его!
И я за него рад!
«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я люблю мороженое с шоколадной крошкой, я пришел, потому что здесь обещали мороженое. Вы думаете, я шучу? Я не шучу».
Жалко его немного. Он же теперь как ребенок.
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