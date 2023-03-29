Галлан о Кэйне и Тарасенко: «С ними «Рейнджерс» явно стали намного лучше. Я в восторге от их игры»

Теги Рейнджерс Жерар Галлан НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Хоккей

Жерар Галлан сказал, что Владимир Тарасенко и Патрик Кэйн сделали «Рейнджерс» лучше. 

Главный тренер клуба из Нью-Йорка высказался о вкладе игроков в успех команды после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2). 

Оба форварда, пришедших в команду перед дедлайном, забросили по шайбе в ворота «Блю Джекетс». 

«Я думаю, что они оба хотели бы больше участвовать в атакующих действиях, набирать больше очков, но я в восторге от того, что увидел сегодня.

Они отлично действовали, в первом периоде показали великолепную игру, создали много моментов. 

Эти ребята обладают большим опытом с точки зрения игр в плей-офф, оба выигрывали Кубок Стэнли. С ними наша команда явно стала намного лучше», – сказал Галлан. 

6 комментариев

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Александр Серов
Состав конечно посильнее чем в том году , молодежь из года в год понемногу добавляет и есть ощущение что в ПО и Кэйн и Тарасенко могут прилично добавить ....
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sammuilson
дорогой товарищ Галлан, пожалуйста найди оптимальное сочетание троек до плова пока еще есть время. В последней игре у Зибушки даже после забитого гола виднелась тоска в его грустных газах, Крайдер вообще кидался как не в себе на соперника, походу он чувствует что теряет свою значимость в команде и от бессилья элементарно срывается, с такими "дровами" во что превратились "голубые жилеты" это прошло практически безболезненно, но в плове каждая такая истерика может иметь плачевные результаты. Надеюсь он прочитает это)
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Амфитрион
Ответ Антон
На кого Рейнджерс выходят прямо сейчас? Я запутался. На Джерси или Айлов? По идее - на Торонто (4/5), но вряд ли.
На Дьяволов. На Торонто они не могут выйти, 2 команда дивизиона играет с третьей. Так что, если только Каролина внезапно не начнет лажать, то Джерси.
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rngr
Уже ближайшее будущее всё покажет.
И это -- круто!
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Антон
На кого Рейнджерс выходят прямо сейчас? Я запутался. На Джерси или Айлов? По идее - на Торонто (4/5), но вряд ли.
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Дима Миронов
Ватрано с Компом прошлом году лучше вписались
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