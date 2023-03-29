Галлан о Кэйне и Тарасенко: «С ними «Рейнджерс» явно стали намного лучше. Я в восторге от их игры»

сказал, что и сделали « » лучше.

Главный тренер клуба из Нью-Йорка высказался о вкладе игроков в успех команды после матча регулярного чемпионата с «Коламбусом» (6:2).

Оба форварда, пришедших в команду перед дедлайном, забросили по шайбе в ворота «Блю Джекетс».

«Я думаю, что они оба хотели бы больше участвовать в атакующих действиях, набирать больше очков, но я в восторге от того, что увидел сегодня.

Они отлично действовали, в первом периоде показали великолепную игру, создали много моментов.

Эти ребята обладают большим опытом с точки зрения игр в плей-офф, оба выигрывали Кубок Стэнли. С ними наша команда явно стала намного лучше», – сказал Галлан.